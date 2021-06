Pandemia reforça ainda mais importância do Samu

A pandemia do novo coronavírus valorizou ainda mais a atuação de uma importante categoria que trabalha para salvar vidas: os profissionais do Samu 192 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em 16 anos de serviços prestados na capital baiana – que serão completados em 18 de julho -, com o advento da covid-19, o número de ocorrências demandadas para o órgão mais que dobrou – antes do coronavírus a média era de 8 mil atendimentos por mês e durante a pandemia o Samu chegou a realizar mais de 16 mil acolhimentos mensalmente.

O aumento significativo das ocorrências registradas também foi acompanhado do maior investimento feito para implementação do serviço de urgência e emergência na história da cidade. Para começar, ampliamos o Samu 192 à maior frota da história da cidade, com renovação de 100% das ambulâncias em operação no município. Nossa operação agora conta com 62 ambulâncias, duas lanchas para atendimento dos moradores das ilhas, além das motolâncias para a resposta das demandas mais urgentes.

Além da ampliação da frota, os investimentos em novos equipamentos tornaram a assistência realizado pelo serviço móvel ainda mais resoluta. De forma pioneira no país, as ambulâncias avançadas do Samu foram equipadas com aparelhos de ultrassonografia para qualificar o atendimento dos pacientes acolhidos e para assegurar um melhor encaminhamento dos mesmos. O incremento permite a realização do exame de imagem ainda na ambulância, possibilitando a verificação do comprometimento pulmonar das pessoas com suspeita de covid-19, por exemplo.

A tecnologia também foi uma importante aliada para assegurar a agilidade da assistência. Para isso, implantamos o Samu Mais. A proposta de ser um avanço tecnológico para auxílio da operação do Samu Salvador, o sistema foi implantado em fevereiro e vem em constante evolução de forma a prover a melhor ferramenta para tomada de decisão de forma efetiva e rápida. Novas funcionalidades estão sendo desenvolvidas de forma continuada para garantir a rastreabilidade de todos os passos do atendimento, identificando pontos a serem otimizados.

Para assegurar melhores condições de trabalhos aos guerreiros e guerreiras que têm empenhado todos os esforços na linha de frente da pandemia, a nossa gestão investiu, somente em 2021, meio milhão de reais em infraestrutura da Base do Samu. O incremento foi aplicado na estrutura física, além de melhorias das bases descentralizadas do serviço. O aporte financeiro também garantiu que a estrutura para lavagem das ambulâncias se tornasse realidade para reforçar o critério sanitário e evitar contaminação de pacientes e trabalhadores.

A administração municipal implementou ainda um novo sistema para otimizar os mais de 10 mil atendimentos mensais que necessitam de regulação e comunicação com as ambulâncias. Além disso, a ampliação do Centro de Material e Esterilização (CME) será entregue no próximo mês com equipamentos modernizados para assegurar a limpeza adequada dos objetos utilizados no socorro às vítimas.

Outra importante medida para reduzir o tempo de resposta das demandas de urgência, foi a ampliação das bases descentralizadas do Samu. Os pontos de apoio instalados na Pituba, Arena Fonte Nova, no Hospital Salvador e no Pronto Atendimento do Marback, no Imbuí, garante mais agilidade aos atendimentos das ocorrências em toda cidade. Hoje, Salvador conta com 17 bases de apoio descentralizadas.

Para acelerar a contratação de profissionais, a gestão segue com o Chamamento Público aberto para contratação imediata de médicos pelo formato Pessoa Jurídica com vencimentos que podem chegar a até R$ 15 mil mensais. A nossa expectativa é recompor rapidamente o quadro laboral do serviço e reduzir a carga de trabalho dos servidores que atuam no local.

Mais uma vez, enalteço o trabalho de todos os médicos, telefonistas auxiliares de regulação médica, condutores, enfermeiros, rádio-operadores e técnicos de enfermagem que têm se dedicado para o propósito de salvar vidas em nossa cidade. Reconhecemos os esforços de todos vocês e, juntos, vamos vencer essa batalha. Gratidão a todos os guerreiros e guerreiras do Samu de Salvador. Vocês são os verdadeiros heróis.

Leo Prates é secretário Municipal de Saúde de Salvador