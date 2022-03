Pandemia: uma prova de fogo

Ao refletir sobre o fim do meu ciclo na Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, não me resta dúvida que a prova de fogo para todos nós que atuamos na pasta, nos últimos anos, foi a pandemia de covid-19. Enfrentar uma crise sanitária com características tão novas e desconhecidas foi a missão mais complexa que assumi em 20 anos de vida pública, e para responder à altura dos obstáculos impostos por este cenário inédito, reforçamos o planejamento e nos empenhamos ao máximo.

Ao sinal dos primeiros casos, montamos uma rede temporária, garantindo acesso a todos que necessitaram de atendimento. Foram seis hospitais de campanha, além da contratualização de leitos exclusivos para pacientes em outros três hospitais. Também instalamos duas tendas de suporte ventilatório, seis gripários; e adaptamos outras quatro unidades básicas para o acolhimento de urgência e emergência.

Outro ponto que também nos ajudou a controlar os números foi a estratégia pioneira da testagem em massa. Em abril de 2020, iniciamos as blitze em vários pontos da cidade, e intensificamos as ações de proteção à vida nos bairros com maior incidência viral. Entre 2020 e 2021, mais de 305 mil pessoas foram testadas.

Provocados a inovar, criamos programas como o Salvador Protege, por meio do qual demos início a um trabalho de prevenção e relacionamento direto com as comunidades, levando atendimento a domicílio. Também estabelecemos contato permanente com as famílias através de um aplicativo de mensagens instantâneas; do app Vida+ Cidadão; e de telefonemas.

No quesito vacinação, fomos pioneiros na implantação do sistema e drive-thru, onde não é necessário sair do carro para receber a dose. Montamos 14 drives, 32 pontos fixos e mais de 150 salas para imunização de forma simultânea, além da vacinação domiciliar com equipes volantes. Envolvemos mais de 2 mil profissionais na megaoperação de imunização que resultou na aplicação de mais de 5 milhões de doses.

Inovamos também com o Vacinômetro, que atualiza dados da vacinação em tempo real; o Filômetro, que informa o fluxo dos pontos de vacinação; o Hora Marcada, que agenda a aplicação da vacina; e o cadastro de pacientes com comorbidade. Já o app Passaporte da Vacina Salvador Digital, desenvolvido na SMS, foi oficialmente validado para viagens internacionais pelo Ministério da Saúde, e conquistou reconhecimento internacional pela inovação tecnológica.

A pandemia foi, e tem sido, um período de reflexão, reavaliação e adequação para todos nós. Mas entre as dificuldades e as conquistas alcançadas neste período, tenho certeza de que não faltou dedicação e empenho por parte de cada um dos nossos profissionais, e a todos, só tenho a agradecer pela confiança, parceria e o compromisso de cuidar de vidas, que seguirá sendo a nossa missão.



Leo Prates, deputado estadual e ex-secretário municipal da Saúde de Salvador