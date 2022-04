Pane em sistema de ventilação do Hospital das Clínicas deixa pacientes no calor

Ar condicionado quebrado, ausência de ventilador e janelas lacradas. Essa é a situação, há cerca de um mês, do Hospital das Clínicas, em Salvador, também conhecido como Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes). Na Unidade de Pediatria, as mães abanam as crianças com tampas de quentinha na tentativa de aliviar o calor.

Hansa Rocha, de 42 anos, acompanha o filho, de 3 anos, que está internado no Hospital há cerca de 1 mês. Segundo ela, desde que chegou, o sistema de ar condicionado do local está quebrado. “A gente pega a tampa da marmita que vem para o acompanhante, guarda e limpa para abanar as crianças. É o que dá para fazer para tornar a situação menos insuportável”, conta.

Hansa conta que o filho chegou ao hospital com desnutrição, mas o quadro piorou devido à falta de circulação de ar e a criança acabou pegando uma pneumonia bacteriana hospitalar. “Quando meu filho se internou, tinha uma criança espirrando, tossindo e com febre. Dias depois, as duas crianças que estavam nos leitos da frente e o meu filho começaram a apresentar os mesmos sintomas. Meu filho já estava numa situação complicada e esses novos sintomas agravaram o quadro. Aí ele evoluiu para uma pneumonia bacteriana hospitalar”, diz.



“Ele veio para ganhar peso e não consegue porque fica tendo essas infecções. Eu trouxe uma criança ativa, andando e agora meu filho fica sempre com febre e já chegou a ter até convulsão”, desabafa a mãe.

Ela denuncia ainda que o quarto de isolamento da Unidade de Pediatria, que seria reservado para crianças com doenças infectocontagiosas, fica com as portas abertas. “Meu filho agora está na enfermaria, que fica em frente a esse quarto de isolamento, mas as portas ficam abertas porque ninguém consegue ficar lá dentro com tudo fechado”.

Joyce Freitas, de 24 anos, também é acompanhante de uma das crianças. Sua filha, de 1 ano, chegou ao Hospital das Clínicas há uma semana com Mastoidite Aguda Bilateral. Ela descreve o calor como insuportável e diz que a sensação é de confinamento.

“Não tem ar condicionado, não tem ventilador, as janelas todas fechadas. Chega a dar fobia. Se uma pessoa que tem problema com isso chegar aqui, passa mal porque a sensação é de que a gente está preso abafado, respirando ar quente o tempo todo”, diz.

Segundo Joyce, as mães já tentaram levar ventiladores portáteis de casa, o que não foi permitido pelos funcionários do Hospital.

“Os próprios funcionários pedem para a gente reclamar na Ouvidoria porque eles mesmos já abriram reclamação. Eles dizem que não aguentam mais, chegam aqui nos quartos pingando de suor para examinar as crianças, é um absurdo”, conta. Joyce diz que, além das tampas de quentinha, adotou outras estratégias para amenizar o calor.

“Minha filha fica sem roupa o tempo todo e eu dou cerca de quatro a cinco banhos nela por dia. As crianças ficam muito agitadas e não dormem direito”, finaliza.

Procurado, o Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), da Universidade Federal da Bahia e vinculado à Rede Ebserh (UFBA-Ebserh), informou que o sistema de climatização da Unidade Pediátrica encontra-se em fase de manutenção e que a empresa responsável já foi acionada para realizar sua inspeção. A assessoria também disse que o uso de ventiladores em ambiente hospitalar é proibido pela norma ABNT NBR 7256. O Hospital não respondeu se o problema está restrito à Unidade Pediátrica ou se afeta todo o local.