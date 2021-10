Pane no Facebook faz Zuckerberg perder US$ 6,1 bilhões e posto de 4º mais rico do mundo

Além de lidar com a dor de cabeça de um sistema fora do ar, o bilionário Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, viu sua fortuna diminuir em cerca de US$ 6,11 bilhões - em torno de R$32,7 bilhões, na cotação atual - nesta segunda-feira (04). Com a redução, ele ainda perdeu o posto de 4ª pessoa mais rica do mundo, sendo superado pelo fundador da Microsoft Bill Gates.

As quedas nas plataformas do Whatsapp, Instagram e Facebook resultaram em um impacto negativo no valor de mercado da empresa. As ações do Facebook caíram 4,89% na bolsa norte-americana Nasdaq, terminando o dia em US$ 326,23.

Com o recuo, em termos de valor de mercado, Zuckerberg passou a ter “apenas” US$ 122 bilhões, o que o colocou na quinta colocação no índice Bloomberg Billionaires.

Liderando a lista está Elon Musk (US $211 bi), fundador da Tesla, seguido por Jeff Bezos (US$ 186 bi), fundador da Amazon. Em terceiro lugar está o francês Bernard Arnault (US$ 153 bi), presidente e diretor executivo da LVMH, a maior companhia de artigos de luxo do mundo, dona das marcas Louis Vuitton, Dior e Tiffany, entre outras.

Superando Zuckerberg, Bill Gates assume a quarta posição, com uma fortuna avaliada em US$ 124 bilhões.