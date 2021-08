Pane no sistema: serviços digitais do Banco do Brasil ficam fora do ar

Clientes do Banco do Brasil enfrentam problemas para realização de serviços através da instituição na tarde desta sexta-feira (27).

Usuários do banco não conseguem acessar as contas pelo app (foto: Reprodução)

Clientes que tentam acessar suas contas pelo aplicativo não conseguem entrar no sistema. Nas redes sociais, relatos de correntistas dizem que o problema afetou os pagamentos digitais.



Outras pessoas dizem estar presas nas filas por não conseguirem realizar transações, seja por cartão, débito ou crédito, ou por pix. Por conta do problema, as transações são negadas.

Banco diz que passa por indisponibilidade e que trabalha pela normalidade dos serviços (foto: reprodução)

Pelo Twitter, o perfil do banco respondeu a alguns usuários e confirmou que passa por um momento de indisponibilidade. O Banco do Brasil informou que está trabalhando para resolver o problema.