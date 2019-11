Paolla Oliveira grava clipe em homenagem a pai de santo baiano

David Brazil e Paolla Oliveira

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

A atriz Paolla Oliveira, no ar como a digital influencer Vivi Guedes na nova A Dona do Pedaço, fez a alegria dos moradores de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante a última quarta-feira (6).

É que Paolla passou o dia gravando o clipe do samba enredo da escola de samba Grande Rio, que vai homenagear o babalorixá baiano Joãozinho da Gomeia, um dos maiores líderes religiosos do candomblé no Brasil. Outros artistas também participaram da gravação, como David Brazil, na foto com a atriz.