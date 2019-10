Papai Noel chega de metrô em shopping de Salvador

A temporada de papais-noéis está começando cada vez mais cedo em Salvador. Talvez o ‘bom velhinho’ esteja querendo evitar os congestionamentos de dezembro, e talvez tenha sido por isso que ele resolveu vir de metrô, nesta terça-feira (29). Essa não é a primeira vez que o Shopping Piedade investe nessa modernidade, e as renas agradecem.

A lenda conta que Papai Noel mora no Polo Norte, mas desta vez ele saiu da Estação Mussurunga (linha 2), às 17h, e desembarcou primeiro na Estação Rodoviária, onde ocorreu uma apresentação de teatro. Aliás, ele trouxe a família toda. Uma verdadeira comitiva passeou pela plataforma e chamou a atenção de quem passava pelo local.

Na sequência, Noel e a trupe foram à Estação da Lapa, chegando ao Shopping Piedade por volta das 19h, para a inauguração da decoração de Natal. Antes mesmo de sentar no trono, ainda no caminho, ele já começou a ser abordado pelas crianças. O ‘bom velhinho’ e as noeletes esperam pelos pequenos e adultos no piso L3.

A decoração de Natal do Shopping Piedade deste ano tem como tema o Parque Noel. Ele está na Praça de Eventos (piso L2), e reproduz um parque de diversões com direito a carrossel italiano, iluminação retrô e cavalinhos galopantes; além de uma mini-roda gigante de 5 lugares, xícaras giratórias e um brinquedo interativo de acerte o alvo.

(Foto: Renato Ato/Divulgação)

O espaço conta ainda com a árvore principal de 12 metros de altura, 15 árvores menores distribuídas na decoração, presépio, 80 festões iluminados e decorados, cavalos de carrossel em vasos, 45 mil lâmpadas de LED, pinhões, cavalinhos, bolas decorativas, doces e outros. Para completar, tem um banquinho de praça com o Papai Noel sentado, onde o público poderá tirar fotos.

Os brinquedos são indicados para crianças a partir de 3 anos, sempre acompanhadas dos pais ou responsáveis, e adolescentes até 14 anos. A xícara é gratuita, mas o carrossel e a mini-roda gigante serão R$ 3,00 cada, com duração de 5 minutos. Outra opção é o passaporte, no valor de R$ 5,00 que dá direito às duas atrações. (Consulte detalhes no regulamento no local). O parque fica para o réveillon e pode ser aproveitado até o dia 4 de janeiro.

Confira a programação dos shoppings de Salvador

Shopping Piedade

Tema: Parque Noel

Onde encontrar o Papai Noel: Praça de Eventos do Shopping Piedade (Piso L2)

Data: até 4 de janeiro

Shopping Barra

Tema: Um presente de Natal

Onde encontrar o Papai Noel: Praça Central Euvaldo Luz.

Data: estreia na quarta-feira (30), às 18h.

Salvador Shopping

Tema: Parque dos Esquilos e Jardim Encantado do Noel

Onde encontrar o Papai Noel: piso L1

Data: estreia em 6 de novembro, às 18h

Salvador Norte Shopping

Tema: A Doce Magia do Natal

Onde encontrar o Papai Noel: piso L1.

Data: estreia 8 de novembro, às 19h.

Shopping Paseo

Com a companhia On Broadway

Onde encontrar o Papai Noel: piso L1

Data: estreia em 8 de novembro, às 17h30.

Shopping da Bahia

Tema: Estrela de Natal

Onde encontrar o Papai Noel: 2º Piso

Data: estreia em 9 de novembro

Shopping Bela Vista

Tema: A Bela Fábrica de Diversões Natalinas

Onde encontrar o Papai Noel: Praça Central (1º Piso)

Data: estreia em 10 de novembro, às 17h

Shopping Paralela

Tema: Natal dos Minions

Onde encontrar o Papai Noel: Praça Principal de Eventos

Data: estreia em 10 de novembro, às 17h

Shopping Center Lapa

Tema: Feliz Natal Madagascar

Onde encontrar o Papai Noel: Praça de evento, no piso L1.

Data: inaugurado

Shopping Itaigara

Tema: Parque dos Balões

Data: inaugurado