Papai Noel com covid visita asilo na Bélgica, e 18 idosos morrem da doença

A visita de um homem fantasiado de Papai Noel a um asilo da Bélgica teve final triste. Pelo menos 18 residentes do local morreram após a comemoração natalina - o Noel foi até lá contaminado pelo coronavírus, sem saber.

O asilo tem cerca de 120 residentes e 36 funcionários, segundo a imprensa local. O Papai Noel fez a visita no início de dezembro e logo depois ocorreu o surto.

Tanto o Papai Noel, usando os trajes tradicionais de São Nicolau, como os assistentes caracterizados como Zwarte Piet, um personagem muitas vezes considerado racista por usar rosto negro, foram fotografados confraternizando com as pessoas do asilo, usando máscaras em sua maioria.Alguns não estavam com a proteção facial. Além disso, o local tem ventilação ruim, o que pode ter contribuído.

A gerência do asilo afirmou que o Papai Noel e seus ajudantes eram terapeutas que também têm acesso aos residentes em outras ocasiões e, por isso, não é possível afirmar com certeza que a infecção se deu por conta da visita celebrando o Natal.