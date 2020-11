Papai Noel desfila em palco móvel e dá início a festa natalina do Shopping Barra

Quem disse que na Bahia não existe Papai Noel, está enganado. Na tarde desta quinta-feira (12), em cima de um palco móvel, que remete aos tradicionais trios elétricos de Carnaval, ao som das músicas natalinas, o bom velhinho percorreu a Avenida Centenário, para anunciar o início das festividades de final de ano do Shopping Barra.



O clima de Natal dominou a avenida. Os carros paravam para admirar e registrar o desfile. De acordo com a gerente de marketing do shopping, Karina Brito, a proposta era justamente levar o espírito de Natal para os clientes e moradores da região. “Diante da dificuldade que estamos vivendo, mesmo o Natal esse ano sendo de forma inusitada, é importante neste momento mostrar o lado solidário e fraterno”, comenta.



Após completar o percurso, o trio parou em frente à entrada principal do shopping, onde era possível ouvir mensagens de carinho proferidas pelo Papai Noel como “cuide do seu próximo”, seguido do tradicional “feliz Natal, ho,ho,ho!”.



Famílias inteiras acompanharam o evento com os olhos brilhando. A pedagoga, Clara Blits, estava acompanhada de parentes, incluindo o cachorro. Ela revela que todo ano vai até o local para assistir a chegada do bom velhinho. “Todo ano estamos aqui. Ver o Papai Noel desfilando na rua foi diferente, mas, como tudo nesse ano, são adaptações”, relata emocionada.



Para a fisioterapeuta Daniela Azevedo, a festividade em 2020 tem um significado diferente, pois a avó foi uma das vítimas fatais da covid-19. “Esse ano foi tão difícil. Mas, o Natal mostra o final do ano e estamos esperando o recomeço de um ano melhor”, afirma.



Fogos de artifício e a iluminação externa do shopping marcaram o encerramento da celebração e o começo das festividades no centro comercial.



Apesar de todos os cuidados e precauções que os organizadores projetaram, a emoção tomou conta do público e as pessoas até esqueceram do distanciamento social, medida necessária para evitar a propagação do novo coronavírus. Para conter aglomeração, o shopping adiantou as programações internas.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.