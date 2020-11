Papai Noel dos Correios receberá cartinhas virtuais este ano por causa da pandemia

O bom velhinho está moderno, andou aprendendo a usar a internet e neste ano receberá as cartinhas de Natal de forma virtual. Quem estava acostumado a passar todos os anos nas sedes dos Correios para adotar uma carta de criança com pedidos de presente, este ano vai poder fazer isso de casa. Por causa da pandemia, a campanha Papai Noel dos Correios foi adaptada e as correspondências da meninada estão sendo disponibilizadas num blog que entrou no ar nesta quarta-feira (18).

As cartinhas das crianças continuam sendo manuscritas, mas depois elas são fotografadas ou escaneadas para envio ao blog do projeto. A adoção das cartas será feita somente pela internet. Os padrinhos e madrinhas devem acessar o site, informar a localização, escolher uma das correspondências e clicar em “Adotar agora” e, então, o sistema irá sugerir locais de entregas dos presentes. Em seguida, os padrinhos receberão a confirmação no e-mail cadastrado. É possível adotar mais de uma cartinha, o limite é até 25.

Estudante de Publicidade, Ilmara Rocha conta que na última empresa em que trabalhou os colegas se organizavam para exercer a solidariedade por meio desta campanha. No ano passado, ela presenteou duas crianças, um garotinho de 3 anos e uma menina de 9 anos, com um carrinho e itens de material escolar, respectivamente. Antes, ela pegava as cartas na sede da Pituba, mas quando foi fechada passou a retirar na do Comércio.

“As cartinhas ficavam separadas por categorias como bonecas, sapatos, bicicletas, tinha desde amoeba até pedidos de trabalho para os pais. Lembro que foram mais de 100 cartas e, no fim, embalamos e sempre colocamos as cartinhas em cima dos presentes. Eu amo presentear e crianças, então...? Ave Maria. Lembro que quando eu era menor, mandava as cartinhas e não tinha retorno, ficava super frustrada. Nada melhor que fazer a alegria de uma criança, que é um ser tão puro”, comenta ela.

Os padrinhos deverão entregar os presentes presencialmente, com atenção aos protocolos de segurança, como uso de máscaras e evitando aglomerações. É possível consultar no blog as unidades dos Correios que funcionarão como pontos de entrega. A campanha vai até 18 de dezembro, mas os prazos variam de cidade para cidade.

O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, conversou com crianças na live de lançamento da campanha, que existe há 30 anos, e explicou que a empresa estatal está presente em todas as cidades do Brasil e que qualquer pessoa, de qualquer lugar do país, pode participar como ajudante de Papai Noel. “Recebemos as cartinhas para ajudar o bom velhinho a realizar o máximo possível de sonhos”, disse. De acordo com os Correios, a iniciativa, além de estimular as crianças a escreverem cartas, propaga também os valores natalinos, como solidariedade e esperança.

Como enviar uma cartinha?

Os pais ou responsáveis devem pedir que as crianças escrevam à cartinha mão e depois devem fotografar ou digitalizar a carta. A imagem tem que ser nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. O arquivo precisa ser em formato JPG ou PNG e só será aceita uma carta por criança. As cartinhas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação serão disponibilizadas para adoção no blog.

Podem participar crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social e crianças com deficiência independente da idade. A iniciativa também contempla cartinhas enviadas por alunos da rede pública até o 5º ano do ensino fundamental e por crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Ao enviar a cartinha, pode-se escolher até três pedidos e é importante informar dados do presente como número do calçado ou roupa, nome e modelo do brinquedo. Não serão aceitas cartas que tenham no corpo do texto o endereço e telefone da criança. O envio do pedido de presente não garante que ele será entregue porque trata-se de uma campanha voluntária.

Caso a criança não tenha como enviar o pedido de presente por meio on-line, ela poderá entregar, presencialmente, em qualquer agência dos Correios. Após a triagem, a carta vai para o blog e ficará disponível para a adoção virtual.