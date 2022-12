Papai Noel entrega presentes a mais de 500 crianças de instituições sociais

Nas próximas quinta (22) e sexta-feira (23), o Papai Noel vai fazer a alegria de mais de 500 crianças de sete instituições sociais da capital baiana. Elas serão presenteadas através da atitude de clientes do Salvador Shopping e Salvador Norte, que contribuíram com a 10ª edição do projeto Estrelas do Bem.

Durante a visita do Bom Velhinho e sua equipe, a criançada além de desembrulhar os presentes, vai apreciar um lanche coletivo na instituição na qual fazem parte.

Na manhã desta quinta, 22/12, serão beneficiadas: a Creche Escola Futura Geração (7h) e a Instituição Beneficente Conceição Macêdo (10h).

No mesmo dia, pela tarde, as crianças da Instituição Lar Irmã Benedita Camurugi (14h) e Organização de Auxílio Fraterno – OAF (15h) recebem a visita. Já na sexta, dia 23, as instituições visitadas serão: Lar da Criança (7h), Lar Pérolas de Cristo (10h) e Centro de Cultura e Arte Pai João (14h).