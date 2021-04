Papel estratégico do Aeroporto de Salvador para o agronegócio pauta próxima edição do Aerotalks

A próxima edição do projeto "Aerotalks", promovido pelo Salvador Bahia Airport, integrante da rede VINCI Airports, terá como tema o papel estratégico do Aeroporto de Salvador para o agronegócio baiano. O bate-papo acontece na quarta–feira (14), às 11h, com transmissão ao vivo no canal do aeroporto no Youtube.

A edicão terá como convidados Humberto Miranda Oliveira, presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia, Alexandre Duarte, diretor da Fermac Cargo, e Marcelo Vitorino, gerente de Carga América do Sul da TAP. A conversa será mediada pelo jornalista Donaldson Gomes e contará, também, com a participação de Julio Ribas, diretor-presidente do Salvador Bahia Airport.

Segundo maior produtor de frutas do Brasil e responsável por 50% das exportações do Nordeste, a Bahia tem destaque e relevância no setor do hortifruti nacional. Em 2019, 6.652 toneladas de frutas passaram pelo terminal Internacional de Cargas do Salvador Bahia Airport com destino à Europa. Em 2020, as grandes estrelas da balança foram a manga e o mamão, representando juntos 90% do volume enviado para o exterior, em especial, para a Europa, destino de 74% das frutas produzidas no Brasil enviadas para o exterior.