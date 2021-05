Para crescer com experiência de experts

Em março do ano passado, Marília Reis decidiu participar do StartupWeek, realizado pelo Google junto com a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, voltado para mulheres empreendedoras. Formada em ciências contábeis, ela acalentava o sonho de desenvolver um projeto de educação financeira para crianças. “Quando me inscrevi, não imaginei que se tratava de uma competição, achei que aprenderia muito sobre empreendedorismo e que isso, talvez, me oferecesse ideias para o futuro”, conta.

Marília Reis conseguiu desenvolver um aplicativo voltado a ensinar educação financeira por meio de um aplicativo com games e a mentoria foi fundamental (Foto: Divulgação)

A participação possibilitou que ela tivesse mentorias com profissionais de diversas áreas. O resultado dessa aprendizagem foi o primeiro lugar na premiação e, com isso, uma bolsa para o maior programa mundial de aceleração para startups em estágio inicial, baseada na filosofia de desenvolvimento do Vale do Silício.

Melhorar a performance, compartilhar experiências, aumentar a confiança, orientar. Esse é o objetivo das mentorias que, no campo das carreiras e empreendimentos, viraram objetos de desejo daqueles que desejam crescimento profissional. Além das iniciativas voltadas para as startups, empresas e iniciativas diversas oferecem consultorias, sejam elas pagas ou gratuitas.

Aprendendo com erros

De acordo com o presidente da Associação de Jovens Empreendedores na Bahia(AJE) Leonardo Miranda, o mentor tem um papel fundamental para qualquer profissional que queira evoluir mais rápido, aproveitando a experiência de um mentor. “O inteligente aprende com os próprios erros, porém o sábio aprende com os erros dos outros, evitando perder tempo com erros antigos, o mentor atuará em mostrar o melhor caminho a ser seguido, baseado em dados, histórico e experiência”, provoca.

Leandro Miranda diz que a grande vantagem da mentoria é ter a chance de compartilhar experiência com alguém que já trilhou o caminho (Foto: Divulgação)

Miranda, que também atua na função, diz ainda que a mentoria serve para auxiliar o profissional nas tomadas de decisões e que qualquer empresa, organização ou profissional pode ter um mentor. “Qualquer profissional pode contratar um mentor, já o empreendedor deve contratar, ou no mínimo participar de um master mind, associação de empreendedores”, afirma.

Para ele, o empreendedor, geralmente, coloca muitas coisas a perder quando decide empreender, logo o risco é muito grande. “Contratar um mentor irá mitigar esse risco. O valor de investimento depende muito da qualidade do mentor, que pode cobrar por hora ou por pacote de sessões. Em minha visão qualquer negócio cabe a experiência de um mentor”, defende.

Partilha

Ele lembra que alguém devidamente mentoreado tem chances muito maiores do que quem ousa tomar suas decisões sozinho. “Meus mentorados costumam dizer que a grande vantagem de contratar um mentor é ter a chance de compartilhar suas dúvidas e medos com alguém que já trilhou pelo mesmo caminho. Logo é melhor você descobrir o caminho sozinho ou poder contar com a ajuda de quem já fez essa viagem!?”, completa.

Vale salientar que entre as oportunidades disponíveis e gratuitas está a Mentoria Cresça com o Google, que auxilia os empresários com orientações, ferramentas e recursos para manter uma rotina conectada, produtiva e saudável.

Outro bom exemplo é a Aliança Empreendedora que, desde 2005, apoia empreendedores da periferia gratuitamente. Em 2013, a Aliança passou a fazer parte da Youth Business International, uma rede global que trabalha com três pilares: mentoria, treinamento e acesso ao crédito para essas pessoas. “Estudos mostram que empreendedores que têm treinamento e mentoria combinados têm resultados melhores nos negócios. Sem contar que, para empreendedores que estão no estágio inicial, é um fator motivacional para que ele continue sua jornada”, garante Helena Casanovas Vieira, coordenadora do programa de mentoria da Aliança Empreendedora, ao Whow!.

Para conhecer mais:



https://www.whow.com.br/vendas/mentorias-gratuitas-empreendedores-crise/

https://events.withgoogle.com/emcasa/

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Busca?q=mentoria

https://rocketmentoring.com/curso-mentoria-practitioner