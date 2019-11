Para desgastar governo, oposição planeja travar votação de três contas de Rui

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa se articula para adiar a votação das contas do governador Rui Costa (PT) de 2016, 2017 e 2018 e impedir os planos da base aliada de submetê-las ao plenário da Casa ainda hoje. De acordo com parlamentares do bloco, a estratégia é dar o máximo de visibilidade aos problemas e indícios de irregularidades detectados por auditores e analistas do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na tentativa de causar desgastes ao governo. O foco dos oposicionistas é, sobretudo, o exercício passado, que teve a reprovação recomendada pela área técnica do órgão. No entanto, a maioria dos conselheiros do TCE decidiu pela aprovação com três ressalvas, 33 recomendações e um alerta.

Pedra no caminho

Segundo apurou a Satélite, um dos deputados da bancada pedirá vistas na Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle para barrar a manobra traçada pela base governista: votar rapidamente as três contas no colegiado de manhã e, à tarde, no plenário.

Campo minado

A ofensiva da oposição foi alinhada nos últimos dias pelos deputados estaduais Alan Sanches (DEM) e Tiago Correia (PSDB), um dos dois titulares da bancada na Comissão de Finanças, junto a Luciano Simões Filho (DEM). Tanto Correia quanto Sanches planejam usar as regras regimentais até o limite para estender os ataques à gestão fiscal do governo, a partir da análise técnica do TCE sobre as três contas de Rui Costa ainda não votadas pela Assembleia. Aos aliados, ambos garantiram que há munição de sobra para causar estragos à imagem do petista, construída basicamente em torno do perfil de administrador público responsável com as finanças.

Paciência no fim

Na entrevista em que sinalizou a possibilidade de disputar a prefeitura de Salvador, concedida ontem à Rádio Metrópole, a deputada federal Lídice da Mata (PSB) mandou um recado indireto à articulação política do Palácio de Ondina. Em síntese, cansou de esperar definições sobre o papel do partido na montagem do xadrez da sucessão na capital. Sem candidato majoritário do PSB para puxar votos aos concorrentes a vereador pela sigla, Lídice deixou claro que ela mesma pode liderar a chapa, embolando de vez o jogo dos parceiros.

Novo aperto

O Ministério Público do Estado (MP) instaurou inquérito civil para investigar a legalidade de um mutirão de castrações animais promovido no início do ano passado pelo deputado estadual Marcell Moraes (PSDB) em Euclides da Cunha. Em 29 de outubro, o parlamentar foi absolvido pelo TRE da acusação de abuso de poder econômico por ações semelhantes no período pré-eleitoral de 2018 e se livrou de ser cassado.

Três na pista

O Tribunal de Justiça da Bahia decide amanhã quem comandará a Corte no próximo biênio. No páreo, estão os desembargadores José Olegário Monção Caldas, apoiado pelo atual presidente, Gesivaldo Britto; Maria da Graça Osório Pimentel Leal, aliada ao grupo rival ao de Britto; e Lourival Trindade, nome da ala independente.