Para diminuir sujeira nas ruas, orla de Salvador ganha 70 novas lixeiras

Para reduzir a poluição nas ruas, a orla de Salvador ganhou 70 novas lixeiras em pontos de grande movimentação e fluxo de pessoas da cidade. Foram contemplados os bairros da Barra, Itapuã, Piatã e Boa Viagem.

Ao todo, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) instalou 42 novas lixeiras com capacidade de armazenar 240 litros na faixa de areia das orlas da Barra, Itapuã, Piatã e Boa Viagem. Além disso, foram colocados mais 28 coletores de 100 litros no calçadão do Porto da Barra até o Farol.

“A ampliação desses equipamentos tem o objetivo de facilitar o descarte correto de resíduos pelos banhistas e frequentadores da orla, para deixar a cidade mais limpa e diminuir os impactos ao meio ambiente, além de complementar o trabalho de orientação e sensibilização das pessoas feito pela equipe de educação ambiental ao longo de todo o ano”, destacou o presidente da Limpurb, Marcus Passos.

As lixeiras instaladas na Barra são feitas com uma madeira plástica, 100% ecológica.

De acordo com a Limpurb, a limpeza nas praias que vão do Subúrbio Ferroviário até Ipitanga ocorrem diariamente. Os 156 agentes envolvidos na coleta de resíduos em toda a extensão litorânea chegam a recolher 700 toneladas de lixo por mês nas faixas de areia.