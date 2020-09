Quando as coisas na defesa não vão bem, normalmente os olhares tendem a se voltar para os goleiros. No Bahia, a situação é delicada. O tricolor levou 18 gols nos dez jogos que fez na Série A e tem a pior defesa do Brasileirão, ao lado do Red Bull Bragantino.

Apesar de não ter sido decisivo negativamente nos gols que levou, o goleiro Douglas entende que tem a sua parcela de culpa, mas ressalta que o problema do Esquadrão é coletivo e que o grupo vem buscando corrigir as falhas.

"O goleiro faz parte do sistema defensivo. Às vezes, quando o time está em um bom momento, nos chamam para entrevistas também. Mas sabemos que o sistema defensivo, quando bem ou mal, é um sistema, um coletivo. Temos procurado ajustar algumas situações que não temos sido tão competentes nas últimas partidas para que a gente não sofra gols, que foi uma das nossas características no ano passado, que nos colocou em uma posição muito boa", explica o camisa 1.

Na visão de Douglas, um dos ajustes que a defesa precisa fazer para voltar a ser sólida, está nas bolas paradas. Dos 18 gols que o Bahia sofreu na Série A, 40% foram originados em lances de escanteio, falta ou pênalti.

"Temos tomado gols de bola parada, isso nos incomoda bastante e temos que melhorar. A equipe que sofre poucos gols sempre está mais próxima de resultados melhores e por consequência melhores colocações. Estamos trabalhando junto com a comissão do Mano para que a gente seja mais efetivo, sofra menos gols e consiga melhores resultados dentro da competição", afirmou.

Faz tempo...

Além da grande quantidade de gols sofridos, o Bahia também convive com um outro problema: a seca de triunfos. A última vez que o tricolor venceu um duelo foi no dia 16 de agosto, quando bateu o Red Bull Bragantino, por 2x1, no estádio de Pituaçu, na terceira rodada do Brasileiro. Depois disso, o Esquadrão acumulou oito partidas sem vencer.

Diante da situação incômoda, Douglas acredita que o elenco do Bahia vai ter maturidade para encerrar a fase ruim. A próxima oportunidade será neste sábado (26), quando visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

"Temos um grupo experiente e por consequência maduro. Não é a primeira vez que o clube e atletas passam por um momento de contestação e instabilidade. É nesse momento que mostramos maturidade, o quão competente e merecedores de vestir a camisa do Bahia nós somos. Temos que desempenhar o nosso melhor fisicamente, tecnicamente, mas para isso acontecer temos que estar mentalmente equilibrados. Isso é um trabalho que a comissão e nós atletas temos buscado para manter as convicções e seguir pelo caminho que achamos certos para seguir os frutos no campeonato”, finalizou o goleiro.