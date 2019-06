Para empreender é preciso ter paixão

Durante os próximos 30 dias, a agenda da consultora baiana Flávia Paixão estará lotada de eventos e compromissos nos Estados Unidos, representando o Brasil nos encontros da Federação Ibero-americana dos Jovens Empresários, entidade que reúne mais de 150 mil jovens empresários de 17 países. Para quem ainda não a conhece das redes sociais, vale destacar que a embaixadora se especializou em ajudar pequenos e microempreendedores a alcançarem êxito em suas iniciativas. Com um canal no Youtube e um perfil no Instagram, Flávia aposta em empreender com paixão. Nas plataformas digitais, ela mescla humor e conteúdo para dividir com seus seguidores o segredo do sucesso.

No próximo dia 20, ela fará uma palestra no Women’s Business Center, em Washington. Em seguida, irá a Boston para visitar a Universidade de Harvard e se reunir com outros brasileiros empreendedores. O passo seguinte será participar da implantação da Sodiê, empresa baiana que vai inaugurar uma operação em Orlando. A última etapa dessa agenda será a reunião com um dos maiores escritórios de advocacia especializado em imigração e voltado para o público brasileiro na Flórida, o Castor Legal Group.

De volta ao Brasil, ela seguirá fazendo o que mais sabe e gosta: transformar sonhos em uma realidade factível e duradoura. “A sociedade cobra muito a carteira assinada e esquece que esse tipo de trabalho nem sempre está disponível e nem sempre traz realização pessoal e profissional”, completa.

Ela mesma foi, durante muito tempo, um exemplo de insatisfação, a ponto de conseguir recordes em pedir demissão de postos de trabalho. “É preciso pensar fora dos padrões convencionais, fora da caixinha...Eu, por exemplo, gostei tanto da experiência que, hoje, quero que outras pessoas também provem essa possibilidade e cresçam com as inúmeras alternativas de empreendedorismo”.

Inspiração materna

A motivação de Flávia teve início na infância, com a própria mãe. “Minha mãe tinha um sonho e foi atrás dele, no entanto, as três experiências fracassaram porque ela não sabia como fazer”, conta, lembrando que, quando ela estava com 13 anos, a mãe voltou para o mercado formal e abandonou o sonho.

Apesar da experiência materna não ter sido exitosa, isso não abateu Flávia. Ao contrário. Ela mesma, com apenas 14 anos, passou a vender coisas na rua e a possibilidade de ser dona do próprio negócio começou a inundar sua mente e coração com desejos e sonhos. Flávia então foi estudar Administração de Empresas para conhecer os segredos por trás da boa gestão de negócios e das pessoas por trás desses empreendimentos.

Concluída a formação superior, ela teve a oportunidade de estagiar na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em ações de apoio ao pequeno e microempreendedor. “Essas experiências serviram para mostrar a importância desse tipo de atuação e descobri que eu queria ser consultora”, conta.

Fora do padrão

No entanto, ela estava longe de ter o perfil exigido para prestar consultorias, afinal, era jovem, recém-formada, mulher (com toda carga de discriminação que a sociedade patriarcal e machista descarrega sobre elas) e negra, ostentando um visual orgulhoso de sua etnia e nada comportado para os padrões exigidos. “Fui na contramão e decidi ganhar experiência fora. Então, em 2009, me lancei numa aventura no exterior e fui estudar gestão na Inglaterra e passei três anos morando na Irlanda”, conta.

No retorno ao Brasil, ela voltou a trabalhar com carteira assinada e chegou até mesmo a ser sócia de uma empresa de consultoria, mas queria ainda mais.

“Foi quando percebi que minha felicidade estava em fazer um trabalho de transformação, que ajudasse a desenvolver pequenos empreendedores, especialmente aqueles e aquelas que têm um sonho, mas temem não saber gerir seu negócio”, explica, ressaltando que, na maioria das empresas que já atuou, o empreendedor termina agindo como mais um funcionário, em vez de ser o administrador.

Além da consultoria, ela mantém uma sociedade com uma empresa de cosméticos, a Óleos da Mi; tem o canal no Youtube e um perfil no Instagram, onde divulga conteúdos bem-humorados, mas com foco na gestão do negócio. Aliado a isso, Flávia tem realizado cursos de formação no Brasil e no exterior, presencialmente e nas plataformas digitais.

Para o futuro próximo, inclusive, ela estuda criar um curso online de empreendedorismo. Para saber mais, acompanhe: www.instagram.com/flaviapaixaooficial e o http://empreendercompaixao.com, com postagens novas todas as terças-feiras.



Dicas de Flávia

Promessa é dívida Escreva as coisas que você prometeu em um local que você possa ver e se incomodar. Se possível escreva frases de impacto como: Pare de reclamar e aja, Vou cumprir o que prometi.

Automotivação Quando conseguir fazer aquilo que prometeu, por menor que seja a ação, se elogie, comemore internamente, se diga palavras positivas e pense no resultado que terá de continuar

Foco Coloque em prática os seus planos, transforme-os em ações no seu dia a dia e não aceite mais deixar sempre para depois a realização dos seus sonhos.