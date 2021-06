Para ganhar a 2ª em casa na Série B, Vitória recebe o Londrina

O Vitória tem vivido altos e baixos nesta Série B. Estreou com empate, perdeu do Náutico, trocou de técnico, acumulou dois 0x0 seguidos e, enfim, ganhou a primeira. Mas, na rodada passada, voltou a sofrer uma derrota, dessa vez para o Coritiba, fora de casa.

Nessa montanha-russa, o Leão ainda não conseguiu alcançar as primeiras posições. Neste sábado (26), há um novo desafio e uma nova chance de se aproximar do pelotão de cima. O rival é o Londrina, em jogo às 18h30, no Barradão, pela 7ª rodada.

Ainda não dá para entrar no G4, mas mantê-lo por perto é importante na briga pelo acesso. Mais que isso: é preciso também ficar distante da zona de rebaixamento.

"Se a gente finalizar bem as jogadas, nós vamos conquistar resultados melhores. A equipe joga bem na maioria das partidas, temos jogado de igual para igual em todo o campo. Ramon gosta de propor jogo, ir para a frente, como tem que ser", avaliou o volante Pablo Siles.

A última vez em que foi mandante traz memória boa para o rubro-negro. Afinal, bateu por 3x1 o Brusque, um oponente que era o vice-líder do campeonato e, na época, tinha 100% de aproveitamento.

Dessa vez, do outro lado do campo haverá um time em situação oposta àquela. O Londrina terminou a 6ª rodada como penúltimo colocado, com quatro pontos. Ainda não venceu na competição, tendo somado até aqui quatro empates e duas derrotas. Além disso, só marcou três gols nos seis jogos que disputou. Já o Vitória fechou a rodada na 13ª posição, com seis pontos.

No retrospecto, não há muitos encontros entre as equipes. Foram apenas três, sendo um deles no Brasileirão de 1981, com vitória rubro-negra por 3x1. Os outros dois são mais recentes, pela Série B de 2019. Ambos favoráveis ao time paranaense: 3x1 em casa e 1x0 no Barradão.

Escalações

Em campo, o técnico Ramon Menezes deve voltar ao esquema com a linha de quatro na defesa. Contra o Coritiba, ele optou por três zagueiros, com Mateus Moraes ao lado de Marcelo Alves e Wallace. Esse esquema tático só tem sido usado nos jogos fora de casa.

O treinador tem à disposição o lateral direito Raul Prata, recuperado de lesão na panturrilha. Mas é possível que comece no banco, com Cedric como titular. Além dele, Bruno Oliveira também pode aparecer entre os 11 iniciais.

O Vitória deve ser escalado com Lucas Arcanjo; Cedric (Raul Prata), Marcelo Alves, Wallace e Pedrinho; Gabriel Bispo, Pablo Siles, Fernando Neto (Bruno Oliveira) e Soares; David e Dinei.

Técnico do Londrina, Roberto Fonseca fez mistério e deve promover mudanças na equipe. O atacante Douglas Santos está recuperado de uma torção no tornozelo e pode reassumir a vaga entre os titulares. Por outro lado, o setor não deve contar com Safira, que se recupera de dor nas costas. No meio-campo, Adenílson disputa posição com Marcelo Freitas.

No gol, há uma cara conhecida entre os rubro-negros: César, que estava emprestado ao Vitória na temporada passada e disputou oito jogos pela Série B.

Uma provável escalação do Londrina tem: César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Luiz Henrique; Tárik, Marcelo Freitas (Adenílson) e Matheus Bianqui; Caprini, Salatiel e Douglas Santos.