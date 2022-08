Para inibir transmissão da varíola dos macacos, máscara volta a ser obrigatória em Feira

A Prefeitura de Feira de Santana informou, no início da noite desta quinta-feira (11), que publicará um novo decreto à meia-noite para obrigar a população a usar novamente a máscara de proteção em ambientes fechados e no transporte público. Desta vez, o item deve ser usado para evitar a transmissão da varíola dos macacos, também conhecida como Monkeypox.

O uso de máscaras contra a covid-19 deixou de ser obrigatório em Feira de Santana em abril deste ano devido a redução dos casos da doença em todo o Brasil. O decreto, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico, pretende, com o uso da máscara, reduzir os riscos de transmissão da varíola dos macacos. Ainda conforme a publicação da prefeitura, é recomendada higienização dos ambientes, disponibilidade de álcool gel e distanciamento social.

A Prefeitura de Feira confirmou o primeiro caso da varíola dos macacos na quarta-feira (10). Agora, três pessoas com suspeita de contaminação aguardam o resultado do exame. O paciente é um homem, de 29 anos, residente do município. Ele apresentou os sintomas há 21 dias e fez o exame. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Feira, o paciente tem histórico de viagens no próprio Brasil e a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde já está fazendo o monitoramento dos contatos.

Entre os principais sintomas da varíola dos macacos estão a febre, forte e intensa, náuseas, exaustão, cansaço e o aparecimento de gânglios, que podem acontecer tanto na região do pescoço, na região axilar, como na região perigenital, além de feridas ou lesões no corpo. A transmissão da doença acontece através do contato direto pele a pele, ou compartilhando objetos pessoais de pacientes que possam estar infectados.