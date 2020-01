Para Praia bate recorde de banhistas neste sábado (11), em Ondina

Cem banhistas marcaram presença na segunda semana do projeto Para Praia na Praia de Ondina. O número, bateu o recorde de 2018, quando 83 pessoas haviam participado do banho de mar adaptado. Das 8 às 12 horas deste sábado (11), o movimento foi intenso nas rampas de acesso à praia, que receberam deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida em busca do banho de mar, o principal lazer de Salvador. A sétima temporada marca o retorno do evento para sua praia oficial em Ondina, onde permanece, sempre aos sábados, até o dia 15 de fevereiro. O projeto será encerrado, nos dias 29 de fevereiro e 01 de março, em praia ainda não definida no litoral de Camaçari.

Entre os 100 usuários, alguns foram tomar banho de mar pela primeira vez, como Josué Oliveira, que há 37 anos não entrava no mar. Segundo os familiares, desde que sofreu um acidente aos 22 anos, ele não consegue expressar seus sentimentos com a voz, mas que ficou muito ansioso ao saber que iria tomar banho de mar e não dormiu na véspera de realizar do sonho.

O digital influencer Rafael Silva Santos é usuário infantil do projeto (Foto: Divulgação)

Todo estiloso e de óculos escuros de armação amarela, desde o primeiro dia o digital influencer Rafael Silva Santos vem relatando, no Youtube e no Instagram @rafatech1101, as suas experiências como usuário infantil do projeto. “Sempre fui a praia com a minha mãe, mas aqui no Para Praia é mais divertido. É também uma ótima oportunidade para as crianças entrarem no mar com segurança para nadar”, comenta.

Em cadeiras anfíbias e acessórios flutuantes, o banho é promovido com a total assistência de professores e alunos dos cursos de fisioterapia, medicina, biomedicina, enfermagem e educação física da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, além de voluntários de outras instituições de ensino.

O Para Praia é promovido pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), que também patrocina junto com a Braskem e o Salvador Shopping. O projeto conta com o apoio da Cetrel e da Escola Bahiana de Medicina A produção é da Outros 500 Marketing e Nossa Agência Marketing.