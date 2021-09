Para sair da zona: Vitória tenta vencer duas seguidas pela primeira vez nesta Série B

Na rodada passada, o Vitória acabou com o jejum de triunfos como visitante na Série B do Brasileiro. Hoje, diante do Remo, o rubro-negro vai em busca de outro feito inédito nesta edição: vencer duas partidas seguidas. Se conseguir, o Leão tem a chance de deixar a zona de rebaixamento. A bola rola às 19h, no Barradão. O clube hoje é o 17º colocado, com 23 pontos.

Para isso, precisa ganhar da equipe paraense, que é a 12ª colocada, com 27 pontos, e torcer por empate ou derrota do Vila Nova, que receberá o Náutico, em Goiânia. O Vila tem os mesmos 23 pontos do rubro-negro, porém um triunfo a mais e por isso está em 16º lugar.

"É um jogo muito importante, de três pontos, em casa, um adversário direto, que está acima de nós. Então, todos os jogos são de extrema importância. Ainda mais em casa. A gente respeita muito o time do Remo, o Felipe (Conceição, técnico) é um grande amigo, um cara muito competente. Acho que vai ser um jogo muito difícil", afirmou o técnico Wagner Lopes.

O rubro-negro terá o retorno do lateral esquerdo Roberto, que desfalcou o time na vitória por 1x0 contra o Operário, na rodada passada, porque estava suspenso. Na ocasião, o zagueiro Mateus Moraes foi improvisado na posição e inclusive marcou o único gol da partida. Isso porque Pedrinho foi negociado com o Athletico-PR e já não faz mais parte do elenco.

Com a volta de Roberto, a tendência é que Thalisson Kelven vá para o banco de reservas, com Mateus Moraes retomando o posto ao lado do capitão Wallace na zaga. Quem estiver em campo tentará dar continuidade à reabilitação da equipe no campeonato. O Leão está invicto há seis jogos. A última derrota foi em 7 de agosto, na 16ª rodada: 1x0 para o Vasco.

"Acredito que chegou o momento de manter essa sequência de vitórias. A gente sabe que ganhar em uma Série B não é fácil, conseguimos achar esse caminho. Tivemos um jogo muito importante fora de casa, com alguns erros que o professor já pontuou. O mais importante é o resultado. Se o resultado está vindo, agora tem que manter isso aí para sair de vez do Z4", projetou Roberto. "Claro que todo jogo é importante, mas acredito que o nível de concentração tem que ser bem maior agora porque acredito que é um momento crucial para sair de vez desse fantasma para a gente começar a brigar por outra coisa", completou o lateral.