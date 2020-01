Para todos os bolsos: Carnaval tem bloco a partir de R$ 120 e camarote por até R$ 2.650

A festa que reúne gente de todos os lugares e todas as tribos também tem lugar para todos os bolsos. Para quem pretende curtir o Carnaval de Salvador, que começa daqui a pouco mais de um mês, em bloco ou camarote, o CORREIO fez um guia com opções para todo mundo: tem bloco com abadá de R$ 120 por dia e camarote de até R$ 2.650 para curtir a noite.

A estudante Marina Queiroz, 24 anos, diz que sempre foi “rata” de Carnaval e nem entende como algumas pessoas não gostam da folia momesca. Nesse ano, ela decidiu que vai de camarote e ainda está à procura do seu abadá.

“Esse ano, eu estou namorando, então, acredito que seja mais confortável para os dois o camarote. Além disso, eu comecei a trabalhar no ano passado e já consigo pagar pelo camarote”, conta.

Marina está disposta a pagar até R$ 600 pelo abadá, mas tem gente que pode gastar muito mais. Tudo depende das atrações e serviços do camarote e do bloco.

Novidade no Carnaval, o bloco UAU é comandado pelo Babado Novo e tem abadá a R$ 150. Já os fãs de samba conseguem ir para o bloco Samba Popular por R$120.

Quem quer mais conforto pode desembolsar a partir de R$ 970 na camisa do camarote Villa Mix. Já o luxo e o serviço all inclusive do Camarote Salvador sai por R$ 1.540, no mínimo. As ofertas foram pesquisadas pelo CORREIO em sites de venda e assessorias (veja valores abaixo).

O diretor da Central do Carnaval, Joaquim Nery, explica que existem foliões com diferentes gostos e orçamentos. Tem os ‘over foliões’ que vão para bloco e pipoca no mesmo dia, tem os que escolhem apenas um lugar para ficar.

“Uma boa parte dos foliões tem uma agenda diversificada, escolhem fazer várias coisas. Nos camarotes, tem uma faixa etária mais alta e os blocas tem uma faixa etária mais baixa. O turista que vem em busca de farra geralmente vai ao bloco, já quem vem em família opta muito pelo camarote”, explica Nery.

Mesmo com diferentes opções, a procura por abadás para blocos e camarotes cresceu em comparação com o ano passado. As vendas na Central do Carnaval do dia 14 de janeiro registraram crescimento de 13,5% ante a mesma data de 2019. Já foram vendidos 40 mil abadás.

“Achamos que vai ser um Carnaval muito bom se essa performance se mantiver. Além do aumento das vendas, não houve redução de produtos parceiros e isso não acontecia há alguns anos”, comenta Nery.

O presidente do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Comcar), Jairo da Mata, também acredita que o Carnaval 2020 vai ser melhor que no ano passado. “O Carnaval vai ter algumas atrações nacionais e locais que vão impactar na grandiosidade da festa”, pontua.

A enfermeira Larissa Desiderá, 36, vai ter uma dia de 'over foliã' na sexta-feira de carnaval (21/2). Essa vai ser a terceira vez que ela vem para a festa em Salvador, um dos escolhidos para este ano foi o Camarote Skol Puro Malte. A decisão foi motivada pela atração do dia e o serviço all inclusive do camarote.

Apesar de ter se mudado para a Flórida, Fernanda Felizola, 36, vai matar a vontade de passar a folia em Salvador neste Carnaval. Para ter uma melhor experiência, ela vai se dividir entre os blocos e os camarotes. Até agora, um dos escolhidos foi o bloco Coruja, com Ivete Sangalo.

“Acredito que a energia do bloco é uma coisa inexplicável e é isso que estou indo buscar. Mas também, no camarote, você tem todo o luxo praticamente no mesmo lugar curtindo as mesmas coisas. Quero muito ter a experiência dos dois mundos”, conta.

Para esgotar

O sócio do Grupo San Sebastian, empresa responsável pela San Folia, André Gagliano, é outro que está otimista com o Carnaval 2020.

“Estamos confiantes no sucesso de 2020, como foi em 2019. Temos novos produtos esse ano, a exemplo do bloco UAU e blocos já consolidados, que esgotarão sem dúvida. As artistas estão num bom momento com o público e isso reflete na busca pelos abadás”, diz Gagliano.

O grupo trabalha com a expectativa de que todos os seis blocos comercializados pela San Folia esgotem até a festa, segundo o sócio da companhia. Já na Central do Carnaval, os abadás do Camaleão de domingo e Me Abraça de segunda já estão quase esgotados, indica o diretor da empresa. Entre os camarotes comercializados pela Central do Carnaval, os mais vendidos são o Salvador, o Nana e o Skol.

Camarote VillaMix fica em Ondia e tem preços a partir de R$ 970 (Divulgação)

No Camarote VillaMix, as expectativas também são altas para os seis dias de festa, entre 20 e 25 de fevereiro, pontua o porta-voz Matheus Caldeira, da Online Entretenimento. De acordo com o representante, a procura aumentou neste ano devido à grade de atrações e o sucesso da edição de 2019.

Apesar do aumento do número de trios sem corda, Joaquim Nery afirma que a procura dos foliões pelos blocos e camarotes permanece boa. “Os trios independentes sempre existiram, mas, nos últimos anos, começaram a existir algumas grandes atrações tocando nesses trios patrocinados. É algo com que se convive bem, é uma readequação. Na comparação com 10 anos atrás, o número de blocos diminui, mas os que permaneceram continuam a ter uma performance muito boa”, diz.

Antecedência

A Quarta-feira de Cinzas marca o final do Carnaval e, para alguns foliões, também é o começo da contagem regressiva para a temporada de folia. Com a proximidade da festa, os amantes de Carnaval estão ansiosos para o dia 20 de fevereiro.

Há nove anos o carioca Marcos Vinicius vem curtir o Carnaval em Salvador (Reprodução)

Mesmo quem é do Rio, uma cidade conhecida pelo seu Carnaval, mal pode esperar para fugir para Salvador. O bancário carioca Marcos Vinicius Pereira, 36, acredita que a festa na capital baiana é a oitava maravilha do mundo. Por isso, ele vai passar o seu 9º Carnaval por aqui neste ano.

Para poder curtir a folia, Marcos programa o Carnaval logo em março. Assim, ele consegue comprar os camarotes com preço mais em conta. Neste ano, o bancário vai gastar cerca de R$ 5 mil com abadás para a festa.

Com o preço dos abadás, é comum ver pessoas poupando para conseguir curtir ao máximo. A paulista Izabela Gonçalves Pereira vai em quatro dias no camarote VillaMix. Para conseguir ir em todos os seis dias da festa, ela juntou uma grana.

“Não é uma viagem barata, mas vale a pena cada centavo. Não vejo a hora, estou em contagem regressiva”, diz a turista de São Paulo.

Para Izabela, o Carnaval vai custar cerca de R$ 7 mil. Ela deu uma dica de como se programar para pagar a folia: “Compro parte dos abadás antes e a outra parte quando está mais próximo para flexibilizar o pagamento”.

O diretor da Central do Carnaval explica que as vendas na empresa começam na Quarta-feira de Cinzas. De acordo com ele, a saída de abadás é grande nos meses de março e abril, quando as pessoas que acabaram de ir para a festa compram o que querem repetir na próxima edição. Depois, a venda se estabiliza e começa a aumentar novamente na Black Friday, em novembro. Aí, “não para mais até o Carnaval”.

BLOCOS

BLOCO BLOW OUT - R$ 500 (sexta)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Claudia Leitte

Pacote BLOW OUT, LARGADINHO e O VALE: R$ 1050

Pacote BLOW OUT e LARGADINHO: R$ 900

Vendas: San Folia

BLOCO O VALE - R$ 250 (sábado)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Alinne Rosa

Pacote BLOW OUT, LARGADINHO e O VALE: R$ 1050

Vendas: San Folia

BLOCO CORUJA - R$ 680 (sábado e domingo) e R$ 720 (segunda)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Ivete Sangalo

Pacote para os três dias: R$ 1890

Vendas: San Folia

BLOCO CROCODILO - R$ 500 (domingo) e R$ 300 (segunda)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Daniela Mercury

Pacote para os dois dias: R$ 750

Vendas: San Folia

BLOCO UAU - R$ 150 (segunda)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Babado Novo (Mari Antunes)

Vendas: San Folia

BLOCO LARGADINHO - R$ 500 (terça)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Claudia Leitte

Pacote BLOW OUT, LARGADINHO e O VALE: R$ 1050

Pacote BLOW OUT e LARGADINHO: R$ 900

Vendas: San Folia

BLOCO CAMALEÃO - R$ 940 (domingo), R$ 890 (segunda) e R$ 840 (terça) / Camaleão VIP: R$ 1.880 (domingo), R$ 1.780 (segunda) e R$ 1.680 (terça)

Local: Barra/Ondina

Artista: Bell Marques

O CAMALEÃO VIP dá acesso à parte superior do carro de apoio e é Open Bar (whisky, cerveja, água e refrigerante).

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO ME ABRAÇA - R$ 600 (domingo e segunda) e R$ 1.200 (Me Abraça VIP domingo e segunda)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Durval Lelys

No Me Abraça VIP, os foliões ficam no carro de apoio e tem direito a 5 fichas de água, 5 fichas de refrigerante, 5 fichas de cerveja e 5 fichas de whisky.

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO VUMBORA! - R$ 590 (sexta) e R$ 790 (sábado)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Bell Marques

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO DO NANA - R$ 290 (sexta) e R$ 350 (sábado)/Bloco do Nana VIP R$ 870 (sexta) e R$ 1.050 (sábado)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Léo Santana

Vendas: Central do Carnaval

VUMBORA DAY - R$ 250 (domingo)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artistas: Rafa e Pipo Marques

Evento começa com uma feijoada, na Cabana da Barra, em frente ao Farol da Barra. Após a feijoada, os foliões do Vumbora Day seguirão o trio da dupla.

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO VOA VOA - R$ 280 (sábado)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Chiclete com Banana

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO TIMBALADA - R$ 220 (sábado)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Timbalada

Vendas: Central do Carnaval

AFOXÉ FILHOS DE GANDHY - R$ 700 (todos os dias)

Local: Praça Municipal - Rua Chile (domingo e terça) e Circuito Barra/ Ondina (segunda)

Artista: Banda Show Filhos de Gandhy

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO EVA - R$ 200 (sexta) e R$ 280 (sábado)/ Eva VIP R$ 600 (sexta)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Banda Eva

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO PRAIEIRO - R$ 180 (domingo e segunda)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: banda Jammil

O folião do PRAIEIRO VIP recebe 5 fichas de água, 5 fichas de refrigerante e 5 fichas de cerveja para cada dia. O abadá dá acesso à parte superior do carro de apoio. (Esgotado).

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO OLODUM - R$ 300 (sexta) e R$ 350 (domingo)

Local: Circuito Campo Grande (sexta) e Barra/Ondina (domingo)

Artista: Banda Olodum

Vendas: Central do Carnaval

CORTEJO AFRO - R$ 200 (todos os dias)

Local: Circuito Campo Grande (sexta) e Barra/Ondina (domingo e segunda)

Artista: Cortejo Afro

Vendas: Central do Carnaval

AMOR & PAIXÃO - R$ 160 (quinta)

Local: Circuito Campo Grande

Artista: Nelson Rufino, Batifun, Fora da Mídia e participação especial de Dudu Nobre

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO HAPPY - R$ 180 (sábado) e R$ 250 (kit família - 2 abadás adulto e 1 infantil)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Gilmelândia e Tio Paulinho

Vendas: Central do Carnaval

BLOCO MEU E SEU - R$ 222 (domingo) e R$ 200 (segunda) / Carro de apoio R$ 500

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Harmonia do Samba

Vendas: Quero Abadá, Line Bilheteria, Pida, Balcões de Ingresso e Sympla

BLOCO FISSURA 77 - R$ 250 (sexta)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Tomkray (Tomate)

Vendas: Loja Shout Salvador Shopping, Eventim, Quero Abadá

BLOCO DD NO COMANDO - R$ 190 (segunda)

Local: Circuito Barra/Ondina

Artista: Denny Denan

Vendas: Pida, Bloco DD no Comando (Shopping Bela Vista), The Barber Club, Sympla, Quero abadá e Bilheteria Digital

BLOCO ALERTA GERAL - R$ 220 (quinta)

Local: Circuito Campo Grande

Artistas: Xande de Pilares, Délcio Luiz e Miudinho

Vendas: Balcão Samba Vivo, sede do bloco e Safeticket

BLOCO REDUTO DO SAMBA - R$ 180 (individual) e R$ 300 (casadinha) - sexta

Local: Circuito Campo Grande

Atração: Banda Psirico

Vendas: Balcões de Pida e sede do bloco

BLOCO ALERTA PRIME - R$ 150 (individual) e R$ 270 (casadinha) - sábado

Local: Circuito Barra/Ondina

Atrações: Vou para o Sereno e Samba Mocidade

Vendas: Balcão Samba Vivo, Sympla, Safeticket, Lojas South e na sede do Bloco Alerta Geral

BLOCO ALVORADA - R$ 190 (sexta)

Local: Circuito Campo Grande

Atrações: Nelson Rufino, Davi, Délcio Luiz, Roberto Mendes, Aloísio Menezes, Grupo Bambeia, Romilson Partido Popular, Arnoldo Rafael, Bira Negros da Fé, Tiago Relicário Samba Meu, Valdélio França, Marco Poca Olho,

Vendas: Sede do bloco

BLOCO SAMBA POPULAR - R$120 (individual) e R$200 (casadinha) - sexta

Local: Circuito Campo Grande

Atrações: Grupo Vou pro Sereno e A Grande Família

Vendas: Balcões de ingresso, sede do bloco e Safeticket

AS MUQUIRANAS - R$ 870 (associados) e R$ 920 (novos foliões)

Local: Circuito Campo Grande (sábado e segunda) e Barra/Ondina (terça)

Atrações: Parangolé (sábado), Psirico (segunda) e Léo Santana (terça)

Vendas: Sede do bloco

BLOCO PIPOCÃO - R$ 250 (domingo, segunda e terça) e R$ 600 (todos os dias)

Local: Circuito Barra/Ondina

Atrações: rapper americano Gshytt e convidados (domingo); Projota, Axé forever com Zé Paulo e convidados, homenagem a João Gilberto com Tokinho, Sandra de Sá, Diego Figueiredo e Derico (segunda); e Monobloco e convidados (terça).

Vendas: Safeticket

KUVITEIRAS CARNAVAL - R$ 230 (pacote sábado e segunda)

Local: Circuito Campo Grande

Atrações: Lá Furia (sábado) e O Poeta com participação de a Dama (segunda)

Vendas: Safeticket

ILÊ AIYÊ - R$ 600 (fantasia para o sábado e a segunda)

Local: Circuito Campo Grande

Atrações: a confirmar

Vendas: sede do bloco

BLOCO AFRO MALÊ DEBALÊ - R$ 300 (sábado e segunda)

Local: Circuito Campo Grande (sábado) e Barra/Ondina (segunda)

Atrações: a confirmar

Venda: sede do bloco

CAMAROTES

Camarote Skol Puro Malte 2020 - R$ 550 a R$ 700 (feminino quinta a terça), R$ 600 a R$ 750 (masculino quinta a terça), R$ 850 a R$ 1 mil (Lounge feminino quinta a terça) e R$ 1.050 a R$ 1.390 (Lounge masculino quinta a terça).

Open bar

Local: Circuito Barra/Ondina, Ondina, no Centro Espanhol

Programação:

Quinta: Durval, Thiaguinho e Forró do Tico

Sexta: Zé Neto & Cristiano, Tuca Fernandes e Cat Dealers

Sábado: Claudia Leitte, Filhos de Jorge e Dan Valente

Domingo: Denny Denan e Parangolé

Segunda: Harmonia do Samba, Saia Rodada e Zullu

Terça: Wesley Safadão, Attooxxa e Felguk

Funcionamento: quinta a terça-feira - 18h às 5h.

Vendas: Sympla, Quero Abadá, Central do Carnaval e no site do camarote

CAMAROTE DO NANA - R$ 710 a R$ 990 (R$ 4.579 - quinta a terça)

All inclusive com bebidas e buffet incluídos. O bar inclui whisky 8 anos, vodka, cerveja, energético, refrigerante e água.

Local: Circuito Barra/Ondina, Ondina

Programação:

Quinta: Léo Santana

Sexta: Harmonia Do Samba

Sábado: Denny Denan

Domingo: Psirico

Segunda: Bell Marques

Terça: Parangolé

Na praia exclusiva, irão tocar bandas e Dj's todos os dias.

Funcionamento: Quinta a terça-feira - 18h às 5h.

Vendas: Central do Carnaval e Quero Abadá

CAMAROTE CLUB - R$ 760 a R$ 810 (feminino) e R$ 840 a R$ 890 (masculino)

All Inclusive de whisky, vodka, cerveja, energético, água e refrigerante; buffet do Restaurante Pereira; Espaço Beleza, com salão de beleza, maquiagem, customização e massagem.

Local: Circuito Barra/Ondina, Clube Espanhol, Ondina

Programação:

Sexta: Parangolé e Wesley Safadão

Sábado: Harmonia do Samba e Forró do Tico

Domingo: Saia Rodada

Segunda: Xand Avião e Forró do Tico

Terça: Léo Santana, Forró do Tico e Denny Denan

Funcionamento: sexta a segunda - horário: 18h às 05h /Terça-feira - horário: 18h às 07h

Vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá, Folia Bahia e site do camarote

CAMAROTE SALVADOR - R$ 1.540 a R$ 1.940 (feminino) e R$ 2.190 a R$ 2.650 (masculino)

All Inclusive com lounge com produtos e serviços, espaço beauty, praça de alimentação, bares e espaço gourmet

Local: Circuito Barra/Ondina, Ondina

Programação:

Quinta: Claptone, Zé Neto e Cristiano, Banda Eva, Alexandre Peixe, Flow e mais

Sexta: Léo Santana, Kungs, Jack-E, Jetlag, Pedro Sampaio e mais

Sábado: Bell Marques, Sam Fildet, MC Léozinho, Malifoo, Guga Meyra e outros

Domingo: Harmonia do Samba, Nervo, MC Kekel, Kasia, Banda Negra Cor e mais

Segunda: Martin Garrix, MC Livinho, Thiaguinho, Enjoy, Denny Denan e outros

Terça: Vintage Culture, Dennis, Tuca Fernandez, Meca e outros

Funcionamento: quinta à Terça -19h às 06h

Vendas: site do camarote

CAMAROTE HARÉM - R$ 540 a R$ 740

All Inclusive com cardápio com pratos assinados por renomados chefs, além de bebidas das mais diversas, como whisky, vodka, cerveja, energético, refrigerante e água.

Local: Circuito Barra/Ondina, antigo Salvador Praia Hotel, Ondina

Programação:

Quinta: Harmonia e Lincoln

Sexta: Psirico e É o Tchan

Sábado: Chiclete e Parangolé

Domingo: Diogo Nogueira e Jau

Segunda: Luiz Caldas

Terça: Timbalada e La Fúria

Funcionamento: quinta a terça - 18h às 05h

Vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá e Sympla

PLANETA BAND - R$ 470 a R$ 580 (all inclusive - sábado esgotado) e R$ 390 a R$ 490 (open bar)

Open Bar: o uísque 8 anos, vodka nacional, cerveja, refrigerantes e água. All Inclusive: bebidas e buffet com diversidade de frios, salgados, massas, pratos quentes, frutas e sobremesas. Os foliões que frequentarem o All Inclusive também poderão acessar todos os ambientes, menos a área de convidados.

Local: Circuito Barra/Ondina, no antigo Hotel Othon, Ondina

Programação:

Quinta: Harmonia e Lincoln

Sexta: Psirico e É o Tchan

Sábado: Chiclete e Parangolé

Domingo: Diogo Nogueira e Jau

Segunda: Luiz Caldas

Terça: Timbalada e La Fúria

Funcionamento: quinta a terça - 18h às 05h

Vendas: Central do Carnaval, Folia Bahia, Quero Abadá e site do camarote

CAMAROTE VIA FOLIA - R$ 150 a R$ 235

Local: Barra/Ondina, Ondina, ao lado do Morro do Gato

Funcionamento: quinta a terça - 17h às 4h

Vendas: Central do Carnaval, Folia Bahia, Quero Abadá

CAMAROTE MIRANTE - R$ 199 a R$ 219

Open bar: cerveja, drinks de Vodka, refrigerantes e água.

Local: Barra/Ondina, Flat Atlantic Towers, em Ondina

Funcionamento: quinta a terça - 18h às 4h

Vendas: Central do Carnaval, Pida, Quero Abadá e EventBrite

CAMAROTE.COM - R$ 340 a R$ 360

Open Bar: água, refrigerante, cerveja e vodka

Local: Barra-Ondina,Clube Espanhol, Ondina

Programação:

Quinta:Denny Denan

Sexta: Xandy de Pilares

Sábado: Seu Maxixe e Negra Cor

Domingo: Jau

Segunda: Psirico

Funcionamento: quinta à terça - 18h às 04h

Vendas: Central do Carnaval e Quero Abadá

CAMAROTE PREMIER - R$ 240 a R$ 380

Open Bar: cerveja, Vodka, água e refrigerante

Local: Barra/Ondina, no Barra Flat, Barra

Programação:

Quinta: Dan Valente

Sexta: Seu Maxixe

Sábado: SSambão!

Domingo: Nata do Samba

Segunda: Água Fresca

Funcionamento: quinta à terça - 16h às 03h

Vendas: Central do Carnaval, Quero Abadá

CAMAROTE VILLAMIX - R$ 970 por dia e R$ 5.650 pacote com todos os dias (feminino) e R$ 1.170 por dia e R$ 6.900 pacote com todos os dias (masculino)

All Inclusive: finger food com coxinha, pizza, hambúrguer artesanal e temaki, além de bufê assinado pela churrascaria Boi Preto Prime. Open bar, com cerveja, whisky, vodka, refrigerante e água.

Local: Circuito Barra-Ondina

Programação:

Quinta: Psirico, Xand Avião, Ávine Vinny e DJ Rafael

Sexta: Jorge e Mateus, Simone e Simaria, JM Puxado e DJ Rafael Ramalho

Sábado: Alok, Leo Santana, Simone e Simaria, Os Parazim e DJ Rafael Ramalho

Domingo: Matheus e Kauan, Xand Avião, Jonas Esticado, DJ Rafael Ramalho e Ralk

Segunda: Luan Santana, Matheus e Kauan, Saia Rodada e DJ Rafael Ramalho

Terça: Gustavo Lima, Lincoln e Duas Medidas, Gustavo Mioto e DJ Rafael Ramalho

Funcionamento: quinta a terça - 19h às 5h

Vendas: Quero abadá, Folia Bahia e no site do camarote

CAMAROTE CASA DA BARRA - R$ 180 (quinta) R$ 260 (sexta e segunda) R$ 300 (sábado e domingo) R$ 220 (terça)

Open bar: vodka, cerveja, refrigerante e água

Atrações: a confirmar

Funcionamento: quinta a terça

Vendas: site do camarote

