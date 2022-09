Parada Naval da Marinha volta a acontecer em Salvador após dois anos

Não faltaram comemoração ao Bicentenário da Independência na capital baiana neste 7 de setembro. Entre as 11h e 12h30 a Marinha do Brasil realizou uma Parada Naval entre as praias de Amaralina e Periperi. A população pôde assistir da terra ao trajeto dos seis navios que integram a Força Nacional.

Ainda em comemoração à Independência, a partir das 16h as embarcações ficarão ancoradas nas imediações do Farol da Barra e serão iluminadas nas cores verde e amarela, em alusão à bandeira nacional. A última vez que a parada havia sido realizada em Salvador foi em 2019, antes da pandemia.

A Corveta “Caboclo”, o Navio-Patrulha “Gravataí” e o Aviso de Patrulha “Dourado”, são subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Leste. Já os Navios-Varredores “Aratu” e “Araçatuba”, ao Comando da Força de Minagem e Varredura, e o Navio-Hidrográfico Balizador “Tenente Boanerges” ao Serviço de Sinalização Náutica do Leste.

Na área de jurisdição do Comando do 2º Distrito Naval, que abrange os Estados da Bahia e de Sergipe, os Navios-Patrulha realizam socorro e salvamento marítimos, operações navais, patrulha costeira e inspeção naval, a fim de contribuir para a salvaguarda da vida humana e para a segurança e controle dos interesses do Brasil no mar.

(Foto: Comando do 2° Distrito Naval)