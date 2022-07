Paraguaia de 19 anos se passava por moradora para assaltar condomínios de luxo na Bahia

Uma paraguaia de 19 anos era uma das principais integrantes de uma quadrilha especializada em roubar condomínios e prédios de luxo no Brasil. Ela se passava por moradora para entrar nos locais para cometer os crimes.

O bando agiu em ao menos oito estados, incluindo a Bahia. Depois de arrombar os apartamentos, levavam, principalmente, joias e dinheiro.

A paraguaia Tamara Romina Dimas foi presa em Vitória, Espírito Santo, na última semana. As imagens do circuito interno do prédio, divulgadas pelo Fantástico, mostram como a criminosa, de 19 anos, conseguiu entrar no condomínio.

Leia mais: Polícia faz cerco contra quadrilha que invadiu imóveis de luxo

Ela chega por volta do meio dia se passando por uma moradora, e não é parada pelo porteiro. Duas horas depois, um homem entra no prédio.

Os dois criminosos subiram juntos no elevador em direção a um apartamento onde moravam três idosos, entre eles, uma senhora de 97 anos, onde cometeram os crimes.

“Sensação de revolta né? Ela o tempo inteiro falando pra ficar calada que eles matam mesmo. Mas a violência física foi ele que fez. Tiveram que torturar do jeito que foi, quebrando o dedo, amassando o dedo até quebrar”, disse ao Fantástico, da TV Globo, um parente da vítima.

Trinta minutos depois, a dupla tenta deixar o prédio. Na bolsa, joias e dinheiro em espécie. Ao ouvir gritos de moradores, o porteiro desconfiou da situação e impediu a saída. O homem conseguiu fugir com os itens roubados, mas Tamara foi presa pela polícia.

“O que a gente tem percebido é que realmente eles conseguem entrar dessa forma nos condomínios, mesmo naqueles que têm, que investem bastante em segurança se aproveitando de um erro ou de uma falha humana do funcionário ali que tem o poder de liberar o acesso a entrada nesses edifícios”, diz o delegado de segurança patrimonial da Polícia Civil, Gianno Pizzani Trindade.