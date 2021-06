Paralela apresenta primeira assistente virtual de shopping em Salvador: Lela

Hora de conhecer Lela (só consigo imaginar sendo pronunciado Léla, em bom baianês). Esse é o nome de batismo da primeira assistente virtual de um shopping em Salvador, ideia do pessoal do Shopping Paralela.

“Sabemos bem que, por conta da internet, o público em geral está indo até o shopping sem sair de casa, através do smartphone ou computador. Portanto, criar uma personal shopping para manter o nível de atendimento feito nas lojas foi a maneira encontrada para melhor orientá-los. O melhor de tudo, é que a Lela estará sempre evoluindo, conforme acontecem as trocas com os clientes”, explica a gerente de marketing do shopping, Renata Sousa.

Lela foi criada para "humanizar a marca e estender para o ambiente online a qualidade do atendimento já existente nas lojas", de acordo com o shopping, e já está atuando no atendimento à clientela tanto nho site como no Whastapp (71- 99986-2707), esclarecendo dúvidas e dando sugestões de compras. Além disso, a personagem estará nas redes sociais e nos corredores e praças do Paralela em peças gráficas.

A assistente virtual ganhou até uma biografia. Segundo o shopping, Lela é uma soteropolitana de 32 anos, mãe de pet e adora curtir o Verão. Seus hobbies incluem ir à praia, tomar um banho na piscina, se divertir com os amigos e, claro, ir ao shopping.