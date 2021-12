Paralela: homem é flagrado em carro com cocaína avaliada em R$ 800 mil

Após denúncia de transporte de drogas para o bairro de São Cristóvão, policiais do Núcleo de Inteligência e Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Coordenação de Operações Especiais (COE) com o apoio da Rondesp RMS da Polícia Militar apreenderam na manhã desta quinta-feira (30), 34 tabletes de cocaína avaliados em R$ 800 mil. O condutor do veículo, ao ver a blitz dos policiais na Avenida Paralela, parou o veículo e tentou evadir, mas foi alcançado e preso.

A ação faz parte da continuidade da Operação Acesso Livre. “Durante as abordagens, as equipes visualizaram um veículo em atitude suspeita, que havia parado 200 metros antes da barreira policial, sendo observado que o motorista havia saído com duas caixas na mão, ele foi abordado e, dentro das caixas, foram encontrados os entorpecentes”, explicou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro.

O COE utilizou o auxílio da cadela farejadora a K9, cocker spaniel, “Jade”, para identificar a cocaína. O coordenador de operações da unidade, investigador Douglas Pithon, explicou como a ajuda do cão foi fundamental para identificação. “Ela com o faro apurado indicou que na caixa de fato tinha entorpecentes confirmando nossas suspeitas. O material apreendido foi encaminhado para sede do DHPP”, disse. O preso está sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas e posteriormente ficará à disposição da Justiça.