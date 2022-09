Paraná Pesquisas: ACM Neto tem 51,2% das intenções de voto e deve vencer no 1º turno

Novo levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas aponta que o candidato a governador ACM Neto (União Brasil) se consolida para vencer as eleições no primeiro turno. De acordo com a nova pesquisa, divulgada nesta segunda-feira (19) pelo Bahia Notícias, o ex-prefeito de Salvador aparece com 51,2% das intenções de voto.

O resultado de ACM Neto é o dobro em relação ao segundo colocado, Jerônimo Rodrigues (PT), que está com 24,5%. Na terceira posição aparece João Roma (PL), com 10,4%. Os demais postulantes, somados, têm 2,5%.

Levando em consideração os votos válidos, a vantagem de Neto é ainda maior. Neste cenário, o candidato do União Brasil chega a aproximadamente 58%, enquanto o ex-secretário da Educação do estado aparece com 27,7% - diferença de mais de 30 pontos percentuais.

No cenário espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, a pesquisa mostra que ACM Neto mantém o dobro de vantagem para o candidato do PT. O ex-prefeito de Salvador aparece com 31,5% contra 14% de Jerônimo.

A pesquisa ouviu 1540 eleitores em 70 municípios baianos entre os dias 14 e 18 de setembro de 2022. O levantamento tem margem de erro de 2,5% e um intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número BA-02288/2022.