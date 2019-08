Paranapanema abre inscrições para programa de estágio

A Paranapanema, antiga Caraíba Metais, está selecionando estagiários para as suas unidades em Dias D’Ávila, Bahia, e Santo André (SP). Para participar da seleção, é preciso ser aluno do ensino superior de qualquer curso e com conclusão prevista para 2021, ter conhecimento em inglês e pacote office no nível intermediário. Os aprovados contarão com bolsa estágio, restaurante no local, assistência médica e odontológica, vale transporte e treinamentos para desenvolvimento de carreira. Inscrições até 26 de setembro, no site www.paranapanema.across.jobs.

Etapas

O programa oferece seis horas diárias de estágio. Os selecionados iniciarão o estágio a partir de janeiro O processo seletivo prevê as seguintes etapas: provas online, game repense, painel com gestores e entrevista.

Lojas Americanas

Termina sábado o prazo de inscrições para o programa de estágio nas Lojas Americanas. As oportunidades são para capitais e cidades do interior de diversos estados, incluindo a Bahia. Podem se candidatar alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda Inscrições: talentos.lasa.com.br/estagioloja.