Paranapanema recebe inscrições até quinta-feira

O grupo Paranapanema encerra nesta quinta-feira (26) o prazo de inscrições para o seu primeiro programa de estágio. Na Bahia, as vagas são para a unidade da empresa em Dias D’Ávila. Podem se inscrever estudantes de graduação do penúltimo e último ano, e com formação prevista para dezembro de 2021. Os aprovados contarão com bolsa estágio, restaurante no local, assistência médica e odontológica, vale transporte e treinamentos para desenvolvimento de carreira. Inscrições no site www.paranapanema.across.jobs.

Prefeitura de Belmonte

A Prefeitura de Belmonte, no extremo-sul da Bahia, encerra quarta-feira (25) as inscrições de concurso público com 195 vagas de nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas no site https://concursos.msconc.com.br.

Duração

O estágio tem duração de dois anos e os pré-requisitos são conhecimento em inglês e pacote office no nível intermediário

Programa

O programa oferece da Paranapanema seis horas diárias de estágio. Os selecionados iniciarão o estágio a partir de janeiro próximo