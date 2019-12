Parangolé fará show gratuito na Praça da Revolução nesta quarta (25)

Hoje é dia de curtir o feriado do Natal em grande estilo. Nesta quarta-feira (25), a partir das 16h, a Praça da Revolução, no bairro de Periperi, receberá um show gratuito da banda Parangolé.

Vocalista do grupo, o cantor Tony Salles, que é nascido e criado no bairro, vai presentear os moradores com a apresentação.

"Será o meu melhor presente de Natal desse ano. Aproveito para dividir com meu bairro todas as conquistas que o ano de 2019 nos proporcionou, desde o prêmio de Música do Carnaval, até a estreia dos nossos ensaios na Arena Fonte Nova, semana passada. Sem dúvida alguma foi um ano muito promissor e gratificante. Resultado de muito trabalho e persistência. Será um show muito especial. Não vejo a hora de subir no palco!”, declarou Tony Salles.

No repertório, estão garantidos grandes sucessos da banda, incluindo as mais recentes, como os hits Diferenciada, Tactibum e Hoje Só Amanhã.