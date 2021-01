Paredão da vergonha: vídeos mostram aglomeração e música no ferry-boat

Se alguém contasse, talvez você não acreditasse. Diria que era exagero ou coisa do tipo. Mas foram necessários vídeos – e não foram poucos – para eternizar a 'proeza'. As festas estão proibidas na Bahia, mas vídeos que circulam pelas redes sociais mostram que na noite do dia 30 de dezembro, durante uma viagem de ferry-boat - aconteceu uma festa paredão improvisada dentro da embarcação. Inicialmente a informação é que os vídeos teriam sido gravados no Réveillon, mas a administração do ferry-boat informou que o fato foi registrado pela tripulação na noite de quarta (30).

Durante o embarque no Terminal de São Joaquim, algumas pessoas promoveram um paredão dentro de uma das embarcações, que seguia lotada para a Ilha de Itaparica. As pessoas estavam sem máscaras – outras usando o acessório embaixo do queixo – dançando, bebendo, entre os carros – um deles com equipamento de paredão.

Pelas imagens, que foram enviadas por leitores ao @correio24horas, é possível ver dezenas de pessoas aglomeradas e fora dos carros. Uma caminhonete com um paredão estava na embarcação.

O CORREIO procurou a Internacional Travessia Salvador, administradora do sistema ferry-boat para saber se houve fiscalização, se a aglomeração está aliada à demora de horas para conseguir embarcar no ferry boat, por exemplo. Em nota, a empresa informou que a tripulação tentou intervir, mas não conseguiu impedir.

"Infelizmente, o episódio ocorreu na noite de quarta-feira (30/12), durante a travessia no sentido Salvador-Itaparica, por volta das 23h, no ferry Zumbi dos Palmares. A tripulação buscou intervir, conscientizar as pessoas a evitarem essa atitude inadequada, porém, não obteve êxito. Uma atitude lamentável, que contraria todas as orientações que o momento atual exige, e que vem sendo amplamente divulgada pelo sistema, por meio de vídeo e áudio e também na compra do bilhete. No momento, a autorização de embarque de pedestres é equivalente a 75% do total de cada barco, e a obrigatoriedade para o uso da máscara é cobrada no ato da compra do bilhete (só é vendido para quem está usando o acessório). O mundo vem atravessando um momento de grande de dificuldade, desde iniciada a pandemia, é de extrema importância a contribuição e conscientização das pessoas de modo a se preservarem e seguirem todas as orientações passadas pelas equipes dos terminais e das embarcações", informou a empresa, em nota.

A reportagem também procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) , além da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil (PC), mas até agora não teve resposta.

Veja:

