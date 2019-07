Parentes de Bolsonaro usaram helicóptero da FAB para ir a casamento de Eduardo

Familiares do presidente Jair Bolsonaro usaram um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir ao casamento de Eduardo Bolsonaro, em 25 de maio deste ano, no Rio.

Um vídeo, divulgado nas redes sociais de Osvaldo Campos, sobrinho do presidente, mostra o trajeto feito por ele e outros parentes até uma casa de festas no bairro de Santa Teresa, no Centro do Rio.

O trajeto feito por eles, de carro, duraria pouco mais de meia hora, segundo divulgou o Jornal Hoje, da TV Globo. Apesar disso, ainda conforme a emissora, a assessoria do Planalto informou que não há ilegalidade na situação e a justificativa para o uso do equipamento é que os parentes do presidente passariam por uma localidade perigosa do Rio.

A cerimônia, para cerca de 150 convidados, marcou a união entre o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e a psicóloga Heloisa Wolf.

"E aí, senhores, estamos bonitos? Vamos passear de helicóptero. Saiu a caravana do Vale do Ribeira, direto para o Rio de Janeiro. Vamo, caravana. Marchando!”, brinca Osvaldo, num dos trechos de uma gravação ao vivo e que ficou registrada no Facebook.

Em outra parte, já em solo, o sobrinho do presidente aparece conversando com o deputado federal Hélio Negão (PSL-RJ), um dos homens mais próximos do presidente.

Após a repercussão, o vídeo foi apagado por Osvaldo. No entanto, diversos perfis acabaram editando e republicando a gravação. Veja abaixo.