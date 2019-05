Parentes de família brasileira encontrada morta no Chile chegam em Santiago

Os parentes da da família de brasileiros encontrada morta em Santiago, no Chile, chegaram ao país nessa segunda-feira (27) para fazer o reconhecimento dos corpos.

Na segunda foram realizados os últimos exames para que os corpos possam ser liberados. O consulado brasileiro vai dar apoio legal e ceder um tradutor para ajudar os familiares nos contatos com as autoridades chilenas.

O transporte dos corpos será pago pela empresa Airbnb, que alugou o apartamento para a família e que também presta assistência aos responsáveis por oferecer o local. A identidade do locador não foi revelada.

A família havia informado que pretende fazer velório coletivo em Biguaçu, em Santa Catarina.

Sintomas

Na quarta-feira (22), a família começou a sentir-se mal e acionou familiares falando frases desconexas. O consulado foi comunicado e a polícia foi até o local, mas já encontrou a família morta. Foram localizados os corpos de Débora Muniz Nascimento, de 38 anos; do marido dela, Fabiano de Souza, de 41; dos filhos do casal Karoliny, de 14, e Felipe, de 13; do irmão de Débora, Jonathas Nascimento, de 30; e da mulher de Jonathas, Adriane Kruger.

Mensagens de áudio enviadas para a família mostram o desespero de Débora. "Eu vou morrer. Vou perder tudo na minha vida, meu filho, minha mãe e o Jô. Não consigo mais, minhas articulações também estão parando e ficando roxas."

Segundo parentes, os brasileiros pretendiam adiantar o retorno porque tinham recebido a notícia de que Iete Nascimento, mãe de Débora e do irmão, Jonathas, havia morrido horas antes. Iete estava internada por causa de um câncer e morreu na madrugada de quarta. O incidente com gás aconteceu à tarde.

No primeiro áudio, enviado à irmã Raquel, Débora pede ajuda para o filho, Felipe, que passa mal. Ela chora e pergunta se colocá-lo em uma banheira com água quente poderia reanimá-lo. "Eu não sei o que fazer", afirma. Em outra gravação, ela descreve que os demais estão apresentando os mesmos sintomas, como fraqueza e vômito. "Acho que nós todos estamos contaminados por um vírus (...). Não sei o que vai ser de nós."

Veja quem são os brasileiros mortos na tragédia: