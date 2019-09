Parlamentares do PT baiano apresentam duas novas queixas-crimes contra a Lava Jato

O senador Jaques Wagner e parlamentares baianos do PT na Câmara dos Deputados ingressaram no Supremo Tribunal Federal (PT) com mais duas queixas-crime voltadas a apurar supostas ilegalidades praticadas durante as apurações da Lava Jato. A primeira pede abertura de investigação criminal contra o ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da Justiça, o coordenador da força-tarefa da operação na Procuradoria da República no Paraná, Deltan Dallagnol, e dois delegados da PF, Igor Romário de Paula e Luciano Flores. A ação tem como base reportagem do site The Intercept sobre indícios de vazamento de escutas telefônicas contra o ex-presidente Lula após ordem judicial para suspender as interceptações.

No rastro do Fisco

A outra pede para que se seja investigado o motivo pelo qual registros de acesso a dados da Receita no início da Lava Jato foram apagados cinco anos após vasculhados. Há ainda mais duas petições anteriores de autoria da bancada petistacontra integrantes da Lava Jato no Supremo.

Mão na cancela

A Justiça estadual reestabeleceu as matrículas de terras de 300 fazendeiros e empresas do agronegócio do Oeste baiano que haviam sido canceladas em meio ao polêmico duelo por uma área de 366 mil hectares na região, conhecido como um dos maiores casos de grilagem do Brasil. A medida tem como origem decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que ordenou, em março deste ano, a anulação da portaria do Tribunal de Justiça da Bahia que concedia a posse de toda a área a um só homem.

Asa baixa

Aliados do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, garantem que sua movimentação nas redes sociais não escondem qualquer sonho de voo solo, segundo desconfiam líderes políticos do estado que gravitam a órbita do Planalto.

Pelo sim, pelo não

Sobre a nota “Fora da Moita”, publicada ontem, a entourage do ministro assegura ainda que as postagens de Tarcísio Gomes diminuíram muito nos últimos dias. Só não disseram se foi para tirar pulgas de orelhas ou por falta de tempo.

Real ficção

República dos Mentecaptos, novo livro do jornalista, escritor e conselheiro do TCM Fernando Vita, virou obra de cabeceira para políticos do estado, que viram similaridades entre o romance e fatos não tão antigos da história baiana. O interesse foi tanto que, só na noite de autógrafos, no último dia 12, foram vendidos mais de 400 exemplares na Saraiva do Salvador Shopping, desempenho tido como raro pela direção da livraria.

Lado A

Há cerca de sete meses no cargo, o secretário estadual de Turismo, Fausto Franco, pode até desagradar parte do PR, mas caiu nas graças do Palácio de Ondina. Em pouco tempo, conseguiu destravar duas licitações para obras do Prodetur da Baía de Todos os Santos, projeto que dormia nas gavetas da pasta desde 2013.