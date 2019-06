Paróquia São Pedro tem programação especial para celebrar padroeiro

Em celebração ao Dia de São Pedro, a paróquia com o nome do santo terá uma programação especial dos dias 26 a 29 de junho. No dia 29, serão celebradas cinco missas na Igreja Matriz e missa solene campal em frente ao templo, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. A programação incluirá uma procissão que percorrerá as ruas Direita da Piedade, Politeama de Baixo e Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, retornando à Igreja de São Pedro. Nos dias 26, 27 e 28 acontece o tríduo preparatório.

“A Igreja Católica é a única instituição que se declara de origem divina. Tudo tem início quando, ao escolher Pedro, Jesus declara: ‘Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja’ (Mt 16,18). Pedro é, por excelência, o missionário, aquele a quem Jesus confia a missão de edificar e conduzir a Sua Igreja, de dar continuidade à missão do próprio Jesus”, explica o pároco de São Pedro, padre Aderbal Galvão de Sousa. “Dessa forma, Pedro assume a posição de primeiro Papa, de chefe supremo da Igreja. O pontificado sobrevive há mais de dois mil anos, mantendo-se fiel à missão que foi inicialmente confiada a Pedro e que hoje cabe ao Papa Francisco: o anúncio do Evangelho”, acrescenta o padre Aderbal.

No tríduo preparatório, em todas as celebrações na Igreja Matriz de São Pedro será destacada a figura de Pedro e sua missão. Dois momentos especiais estão previstos, às 11h e às 16h, para a reza da Oração do Ofício e a Ladainha de São Pedro, além de cânticos entoados em louvor a São Pedro.

A programação do dia 29 teve uma mudança nesse ano. “Como a Igreja Matriz de São Pedro está localizada em pleno centro comercial de Salvador, e, no sábado, o comércio fecha às 13 horas, quando as ruas ficam com pouco movimento, achamos melhor antecipar a procissão e a missa solene campal para o fim da manhã, dando maior oportunidade de participação do povo de Deus”, diz padre Aderbal.

Com isso, a programação começará às 7h, com a primeira missa, na intenção do papa. A segunda missa será pelos comerciantes, comerciários e ambulantes, além dos aniversariantes do dia, a partir das 8h. Às 10h, a missa será pelos viúvos e viúvas e por pessoas de nome Pedro. Às 11h sairá a procissão da porta da Igreja Matriz. Às 12h, será celebrada a missa solene papal, em frente à Igreja Matriz, com Dom Murilo presidindo. A missa das 14h30 será na intenção dos idosos e doentes e a das 16h pelos ministérios, pastorais e movimentos religiosos.

A Festa de São Pedro é uma tradição do calendário religioso de Salvador. O santo é padroeiro dos pescadores, porque era pescador; dos viúvos e viúvas, porque era viúvo; dos porteiros, porque Jesus Cristo lhe confiou as chaves do Reino dos céus; dos comerciantes e comerciários, porque a paróquia está localizada no centro da cidade, em área tradicionalmente comercial.

SERVIÇO

O QUÊ: Festa de São Pedro

QUANDO: Tríduo: de 26 a 28 de junho; Festa: 29 de junho

ONDE: Paróquia São Pedro (Piedade, Centro de Salvador)