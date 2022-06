Parque de Exposições terá Luan Santana, Adelmário e Juliette

Juliette, que está lançando nesta sexta (30) o single Xodó nas plataformas de música, canta pela primeira vez em Salvador também nesta sexta. Amor e companheirismo são os temas da canção da artista, que mistura pop com suas raízes nordestinas. A baiana Solange Almeida canta sucessos como Revoltada e Eu Duvido.



Adelmario Coelho vai apresentar seu forró tradicional. Geraldo Azevedo vai cantar músicas como Caravana, Moça Bonita e Dona da Minha Cabeça. Ainda cantam na noite a banda Parangolé e Pirilampo, com o seu "vapo vapo, tome tome sentadinha". Calcinha Preta, Bruno e Denner e Nattan completam a grade de atrações.



No sábado, que celebrará o Dois de Julho, participam Luan Santana, Estakazero, Daniela Mercury e Carlinhos Brown, entre outros.

Quinta e sexta, os shows começam às 19h. Já no sábado, a festa está prevista para começar às 17h.



Confira a programação completa

Quinta-feira (30)

Parangolé

Solange Almeida

Adelmário Coelho

Geraldo Azevedo

Juliette

Bruno e Denner

Calcinha Preta

Sexta-feira (1º)

Papazoni

Jeane Lima

Lincoln

Simone e Simaria

Saia Rodada

Thiago Aquino

Sábado (2)

Escandurras

Estakazero

Psirico

Flávio José

Luan Santana

Carlinhos Brown

Murilo Ruff

Daniela Mercury

Seu Maxixe

André e Mauro