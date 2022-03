Parque Lagoa dos Dinossauros vai ganhar seis novas réplicas

O parque Lagoa dos Dinossauros, no Stiep, tem tudo para ficar mais interessante para os visitantes em breve. É que o local, que já conta com um acervo de 14 réplicas em tamanho real dos animais que viveram por aqui há 66 milhões de anos, vai receber seis novos modelos que já estão no parque recebendo os cuidados finais.

Ainda embaladas, as seis réplicas são de quatro espécies diferentes: Brachiosaurus, Triceratops, Velociraptor e Allosaurus. Entre os recém-chegados, quatro deles são modelos com movimento, que podem abrir e fechar a boca, movimentar a cabeça e o pescoço, balançar a cauda e emitir um som de rugido.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

As bases das réplicas estão sendo confeccionadas pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), mas a instalação não é uma prioridade absoluta no momento. Com a chegada das novas espécies, o dinossauro mais alto e maior do parque será o Brachiosauro, com 15 metros, enquanto o menor será o Velociraptor, com 4 metros.

O parque já conta com duas réplicas de Tiranossauro Rex, seis de Velociraptor, duas de Dilofossauro, uma de Dilofossauro Sinensis, uma de Braquiossauro, uma de Pteranodonte e uma de Anquilossauro.

Não é mais necessário agendamento para a visitação ao espaço. Desde que o equipamento foi inaugurado, no início de 2021, mais de cem mil visitantes passaram pelo local.