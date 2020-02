Parque Pedra de Xangô começa a ser construído nesta sexta-feira (7)

As obras de construção do Parque Pedra de Xangô, na Avenida Assis Valente, Fazenda Grande II, terão início nesta sexta-feira (6). O local terá intervenções de edificações, urbanização, pavimentação e drenagem.

Sob coordenação da Fundação Mário Leal Ferreira, o projeto terá sua assinatura da ordem de serviço às 9h30 da própria sexta, pelo prefeito ACM Neto, no mesmo local onde está o monumento natural.

Atualmente, a Pedra de Xangô, que é um importante símbolo cultural e religioso de Salvador, está envolvida por uma vegetação remanescente de Mata Atlântica. Com a construção do parque, o objetivo é que a estrutura seja preservada. A obra é um pedido antigo de estudiosos e adeptos das religiões de matriz africana.

No novo espaço, haverá exposições com elementos simbólicos das religiões de matrizes africana e indígena, trilhas a céu aberto e anfiteatro, tudo feito com materiais de baixo impacto ambiental e alto valor ecológico. Também estão previstos auditório, área administrativa, sanitários e estabelecimentos comerciais voltados para o parque. Além disso, o projeto propõe trazer de volta o espelho d’água que ficava ao redor da pedra.

A área das intervenções urbanísticas envolvem 67.163,06m² e contemplam a criação da via de monitoramento e o desvio da Avenida Assis Valente. Estão previstos também serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação do sistema viário e da praça, paisagismo, construção de arquibancadas, escadas, pontilhões e vertedouro, além da instalação de equipamentos e mobiliários urbanos.

Já as edificações ocuparão uma área de 546,30m² e irá oferecer espaços para exposições, auditório, área administrativa, sanitários, lanchonete e loja.

Criado no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 2016, por sugestão da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), o parque é uma das 7 áreas de lazer que serão entregues até 2020 pela Prefeitura, através do programa Salvador Capital da Mata Atlântica.

Reuniões

Para aprovação deste novo projeto que entra em prática nesta sexta, foram realizadas três reuniões públicas na Prefeitura-Bairro de Cajazeiras, em 2018 e 2019. Nas ocasiões, foram debatidas a situação atual do local e o projeto básico preliminar, que mostrou as propostas de intervenções.

A Pedra de Xangô foi tombada em maio de 2017, por meio da Fundação Cultural Gregório de Matos (FGM). Desde então, o local é considerado sítio histórico do antigo Quilombo Buraco do Tatu. A Pedra de Xangô é o terceiro monumento protegido pela Prefeitura com base na Lei de Preservação do Patrimônio Cultural do Município (8.550/2014).