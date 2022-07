Parque Social e Instituto Coca-Cola abrem 150 vagas para capacitação profissional

Uma parceria entre o Parque Social e o Instituto Coca-Cola oferece 150 vagas de capacitação profissional gratuita para jovens de 16 a 25 anos. O projeto Coletivo Online será ministrado via WhatsApp.

O curso é composto por 11 vídeo aulas, focadas em temas do mundo do trabalho, como elaboração de um plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo, preparação para entrevistas e processos seletivos.

Para ter acesso ao curso, os jovens devem ter renda mensal familiar de até dois salários mínimos e que tenham concluído, ou estejam cursando o ensino médio.

Os interessados devem se inscrever na capacitação neste link. As inscrições prosseguem até o preenchimento das vagas.

Os estudantes têm até quatro semanas para realizar as atividades práticas da capacitação. Ao final, eles recebem um certificado e ganham acesso gratuito, para se cadastrar na comunidade de mais de 400 empresas do site Vagas.com, que oferta vagas de emprego exclusivas para seus membros.

“Num contexto em que o desemprego afeta principalmente os mais jovens, o Coletivo Online se constitui numa importante iniciativa, com foco na empregabilidade de um público composto, majoritariamente, por afrodescendentes e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em Salvador”, disse Júlio Santos, coordenador do coletivo e captador de recursos do Parque Social.