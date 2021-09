Parque Social realiza ação em prol do Dia Mundial da Limpeza

Nesta quarta-feira (1), uma ação dos Programas Agente da Educação e Agente de Empreendedorismo, do Parque Social, promoveu uma palestra sobre reciclagem e uma oficina de artesanato em escolas municipais de Salvador. A iniciativa faz parte das mobilizações para limpezas ambientais, digitais, mentais e solidárias promovidas em prol do Dia Mundial da Limpeza.

A iniciativa é liderada pelo Instituto Limpa Brasil – Let’s do It! e terá ações durante todo o mês de setembro. Este ano, o dia D da mobilização acontece no dia 18. Pelo quarto ano consecutivo, o Parque Social vai realizar mutirões nas ruas e diversas atividades nas escolas de Salvador. Um dos objetivos é que após o evento, esses novos hábitos sejam incorporados no seu dia a dia.

A palestra sobre reciclagem de resíduos sólidos aconteceu na Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição. Sob a coordenação da Agente da Educação Elaine Santana, os alunos aprenderam sobre os tipos de materiais recicláveis e boas práticas para preservar o meio ambiente. A palestra foi ministrada pela coordenadora do programa de fidelidade Casas So+ma, Nélia Calhau.

A oficina de tapetes de retalho e resíduos sólidos aconteceu na Associação de Pais e Alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição. A ação foi conduzida pela artesã Carla Ribeiro e envolveu os alunos e seus responsáveis.

Para a artesã, foi gratificante poder compartilhar com outras pessoas o que aprendeu com o Parque Social. “Essa pandemia representou um baque muito grande, muita gente ficou desempregada ou sem oportunidade de vender suas coisas. Agora, com a vacina, a gente está retomando, o artesanato está começando a ganhar espaço novamente. A proposta é proporcionar uma visão diferente do artesanato, mostrar que ele tem valor e pode ser uma fonte de renda”, disse Carla Ribeiro.

A dona de casa Cleonice Maria participou da oficina e aprovou a experiência. “É a minha primeira vez numa oficina assim e eu gostei bastante. Eu sou dona de casa, então, poder fugir da rotina de limpar e cozinhar é ótimo. E ainda estou aprendendo algo novo. Estou desempregada e isso pode vir a se tornar uma oportunidade de conseguir uma renda”, contou.

Associação de Pais e Alunos da Escola Municipal Nossa Senhora da Conceição (Carla Costa/Parque Social)

O Projeto Convivendo e Aprendendo acontece durante todo o mês de setembro e realizará ações em prol do Dia Mundial da Limpeza com oficinas voltadas à consciência ambiental, através do reaproveitamento de resíduos sólidos nas cinco comunidades que são atendidas pelos projetos: Cajazeiras, Castelo Branco, Nordeste de Amaralina, Pau da Lima e Plataforma.

As oficinas e mutirões nas regiões de grande concentração do mercado informal vão orientar quanto ao reaproveitamento de resíduos como matéria prima para outras cadeias produtivas. "O objetivo é gerar mais fontes de emprego e renda, promovendo o desenvolvimento econômico sustentável", ressalta Norma Regina, coordenadora do Programa Agente de Empreendedorismo.

“As pessoas estão mais dentro das suas casas e podem se dar conta da grande quantidade de resíduos que geram, o que pode ser um estímulo para fazerem a separação de forma adequada, nas três frações, como preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos: reciclável, orgânico e rejeito”, explica Edilainne Fernandes Pereira, coordenadora nacional do Instituto Limpa Brasil.

No dia 17 de setembro, acontecem lives sobre reciclagem. A primeira está marcada para às 9h, com Claudia Pires da So+ma e Margareth Falcão, da BATTRE-Bahia, empresa de transferência e tratamento de resíduos. Às 14h, o bate-papo é sobre negócios de sucesso que contribuem para o equilíbrio do ecossistema, com o engenheiro ambiental Antônio Aloísio.

Para a Diretora-Geral do Parque Social, Sandra Paranhos, as questões ambientais estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e o Parque Social tem o propósito de impulsionar essa mudança. “Desde 2019 adotamos campanhas e, mais do que nunca, se faz necessário pensar na adoção de atitudes que evitem o desperdício e promovam o cuidado com o meio ambiente. O Dia Mundial da Limpeza só vem a somar com o nosso propósito”, destaca.