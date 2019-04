Parque Social será premiado durante Fórum de Melhores Práticas da ABRH-BA

Pelo segundo ano consecutivo a organização sem fins lucrativos Parque Social será premiada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-BA) no Prêmio Ser Humano.

Nesta quinta-feira (25) o Programa Comunidade Empreende (PCE), que tem apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, será premiado no Fórum de Melhores Práticas realizado pela ABRH-BA no Campus da Ucsal, em Pituaçu.

O PCE foi um dos três cases com maior pontuação no 10º Prêmio Ser Humano, realizado em dezembro de 2018. O Parque Social receberá premiação na modalidade de Sustentabilidade, assim como no ano anterior.

"O PCE consiste em uma tecnologia desenvolvida pelo próprio Parque Social e foi realizada em três comunidades de Salvador. A terceira foi o Nordeste de Amaralina. Nós desenvolvemos negócios sociais com impacto positivo, além de estimular a cultura de empreendedorismo social", afirmou a Presidente de Honra do Parque Social, Rosário Magalhães.

O programa já foi realizado no Bairro da Paz, Centro Histórico e no Nordeste de Amaralina. Na região, foram 51 pessoas beneficiadas diretamente, 26 certificadas, oito planos de negócios sociais foram elaborados, além de 25 iniciativas empreendedoras que participam de eventos de captação, desafios, concurso ou incubação.

O Prêmio Ser Humano busca reconhecer casos de sucesso na área de gestão de pessoas que estimulem boas práticas e inspirem pessoas e organizações.

"É uma honra receber esse prêmio pelo segundo ano consecutivo como forma de reconhecimento pela prática, que contribui com a gestão e desenvolvimento de pessoas", destacou Rosário Magalhães.

O Programa Comunidade Empreende (PCE) busca disseminar a cultura de autodesenvolvimento nas comunidades de Salvador através do empreendedorismo social.

"A ideia é valorizar as pessoas e as comunidades como agentes de transformação social, estimulando o protagonismo das pessoas para serem agentes de transformação, acreditando e facilitando processos de estímulos, para que as pessoas acreditem em seus potenciais e empoderem as comunidades", disse a Presidente de Honra do Parque Social.