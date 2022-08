Parquinho do Cuidado garante diversão para crianças no bairro do Imbuí

O Parquinho do Cuidado chega a Salvador nos dias 27 e 28 de agosto. A ação traz um espaço lúdico para o público infantil na unidade da Pague Menos da Avenida Jorge Amado, no bairro do Imbuí.

Fruto de parceria entre Jonhnson's com a rede de farmácias Pague Menos, o parquinho, que terá brindes e embalagens personalizadas, é indicado para crianças de 0 a 7 anos e as sessões têm 30 minutos de duração.

O espaço conta com área exclusiva para personalização de produtos e, para participar, basta comprar um item da linha Jonhnson's. Os pequenos fotografados levam para casa um exemplar com seus rostinhos estampados no rótulo.

SERVIÇO

Parquinho do Cuidado Jonhnson's®

Data: 27 e 28 de Agosto

Local: Avenida Jorge Amado, 03, Bairro Imbuí, Salvador, Bahia.

Horário de funcionamento: 09h às 12h e 16h às 19h.