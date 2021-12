Parte de ponte do terminal de São Tomé de Paripe desaba e homem é resgatado

Há anos aguardando obras de recuperação, o terminal marítimo de São Tomé de Paripe, que costuma ser usado principalmente no transporte de passageiros entre o bairro do Subúrbio Ferroviário e as ilhas de Maré e dos Frades, por pouco não foi palco de uma tragédia no início da tarde deste sábado (4). Um trecho da ponte que leva até as embarcações desabou, caindo no mar.

Em vídeos feitos por testemunhas que circulam nas redes sociais, um homem é resgatado por populares. Ele caiu no mar após o desabamento da estrutura, e aparentemente não ficou ferido.

“CAIU! Finalmente, a ponte de São Tomé de Paripe, responsável por parte do embarque e desembarque de passageiros para a Ilha de Maré DESABOU! E não foi por falta de aviso”, publicou o perfil da pousada Casazul Ilha de Maré, citando os apelos feitos ao Governo do Estado e à Prefeitura quanto aos riscos que a estrutura apresentava a baianos e turistas.

A assessoria da Prefeitura de Salvador informou que a responsabilidade pelo equipamento é do governo estadual. A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra), que prometeu se posicionar sobre a situação.

“Por sorte, não houve nenhuma morte, mas algumas pessoas ficaram feridas. Agora o cidadão que todo santo dia pega seu barco às 6/7h da manhã para ir trabalhar na cidade vai ter que tirar os sapatos e a calça para não se molhar ao descer dos barcos. Que lástima!”, complementou o perfil da Casazul.

Um dia antes do ocorrido, outro perfil de Instagram que costuma denunciar a situação do terminal havia mostrado uma foto mostrando que o trecho que caiu estava bastante comprometido. "Essa é a ponte do terminal marítimo de São Tomé de Paripe. Vão esperar cair mesmo né, senhores governantes???", diz no post.

(Foto: Reprodução)

Ainda não há informações sobre feridos, nem sobre a interdição do local para evitar novos acidentes.

Uma mulher que filmou o momento em que o homem é resgatado com a ajuda de uma boia presa a uma corda refletiu sobre o perigo ao qual estava exposta. “Absurdo! Absurdo! E se a gente está passando na hora?...”, comentou ela, que registrou a situação no final da ponte, bem ao lado da parte que caiu.