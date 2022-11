PartiuMaceió: Bahia está pronto para jogo decisivo contra o CRB

O elenco do Bahia realizou na manhã deste sábado (5) o último treino da temporada 2022. A atividade marcou o encerramento dos preparativos para o jogo decisivo contra o CRB, na rodada derradeira da Série B do Brasileiro. A bola rola contra a equipe alagoana no domingo (6), às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

O duelo definirá o futuro do Esquadrão. Único time a figurar no G4 em todas as rodadas do campeonato, o Bahia tem a missão de confirmar a vaga na elite do futebol nacional.

Com 59 pontos e na 3ª colocação, o tricolor precisa de pelo menos um empate para garantir o acesso sem depender de outros resultados. Sem risco de rebaixamento ou chance de subir, o CRB está em 10º lugar e entrará em campo apenas para cumprir tabela.

Na atividade deste sábado, o elenco tricolor fez os últimos ajustes no CT Evaristo de Macedo. O técnico Eduardo Barroca realizou um treino de bola parada com os jogadores relacionados para o jogo. Ele trabalhou pênaltis, escanteios e faltas laterais.

Os atletas que não vão disputar o confronto participaram em outro campo de mini-partidas, em espaço reduzido, sob o comando do auxiliar Felipe Lucena.

Após se recuperar de dores abdominais e receber alta do hospital, o lateral direito Marcinho esteve no centro de treinamento e acompanhou de perto as atividades. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele está fora do jogo contra o CRB. O prata da casa André deve ser o substituto.

Desfalque na lateral, reforço no meio-campo. Camisa 10 do Bahia, Daniel volta a defender o time contra o CRB. Ele ficou fora do empate em 1x1 com o Guarani, na rodada passada, na Fonte Nova, porque estava suspenso.

Com o retorno de Daniel, é possível que o atacante Davó inicie entre os reservas. O Bahia deve entrar em campo contra o CRB com Mateus Claus, André, Luiz Otávio, Ignácio e Luiz Henrique (Matheus Bahia); Patrick, Mugni e Daniel; Caio Vidal, Jacaré e Ricardo Goulart.

A delegação tricolor viaja para Maceió no início da tarde deste sábado.