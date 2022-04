Páscoa de Sol: Deville Prime Salvador oferece pacote promocional para a Semana Santa

Verão na capital baiana é uma estação que dura o ano inteiro. Ter a oportunidade de curtir um final de semana aproveitando o melhor do sol com infraestrutura completa, atendimento especializado, próximo a uma das praias mais privilegiadas da cidade, é uma das principais desejos tanto de visitantes como de quem mora na cidade. Com o feriadão da Semana Santa se aproximando, quem está em busca de aproveitar o descanso curtindo o sol, uma das melhores opções é o Deville Prime Salvador, que preparou pacotes especiais para o período.

O hotel dispões de um Espaço Kids equipado para entreter as crianças

Um símbolo da hotelaria na capital baiana, o Deville Prime Salvador se destaca pela localização, no bairro de Itapuã, a apenas 10 minutos do Aeroporto Internacional, o hotel tem um projeto que busca proporcionar sossego e contato com a natureza, além do fácil acesso ao centro da cidade (setor histórico) e aos grandes polos industriais de Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho. Também permite acesso fácil algumas das mais procuradas praias de Salvador, como Stella Maris e Flamengo.

De acordo com o gerente geral do Deville, Álvaro Garcia, o hotel, ao longo da sua história conquistou um lugar especial no coração dos baianos, passando a fazer parte da vida de muita gente. “O Deville Prime Salvador é cenário de momentos marcantes para várias famílias baianas, muitos hóspedes vieram crianças e hoje retornam com suas famílias para reviver memórias agradáveis e eternizar novos momentos com a família e tantas outras ocasiões especiais como noite de núpcias, comemoração de aniversário ou formatura”, afirma.

Para toda Família

Para receber os hóspedes, o Deville tem buscado aprimorar o seu leque de equipamentos de lazer e opções de entretenimento para todos os públicos. “Hoje temos atrações para todos os gostos e idades, para os adultos, por exemplo, temos piscina e com bar molhado, quadra de tênis, campo de futebol, pista de caminhadas", explica Garcia.

É possível alugar bicicletas para passeios

“Para famílias com filhos, por exemplo, temos uma equipe de recreadores diariamente das 9h às 17h, piscina infantil, parque infantil externo, Pedalinho, bicicletas para alugar, Espaço Kids com mesa de pebolim, mesa de ping pong, air hockey e Xbox One", completa. “Nas atividades, os destaques ficam por conta dos finais de semana, nossa equipe de lazer promove aula de hidroaxé, jogos de piscina e desafios para adultos, com premiações ao final das brincadeiras”, completa.

No período da Semana Santa, o Deville está com pacotes especiais para quem quer aproveitar o feriado com conforto e infraestrutura completa. “Para a Páscoa, estamos com uma promoção especial que garante 20% de desconto utilizando o código promocional PASCOA a quem reservar a sua estadia pelo site https://www.deville.com.br/pascoa-2022-em-salvador.", finaliza o gerente geral.



