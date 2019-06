Passageiro atira em ladrão durante assalto a ônibus em Nazaré

Um passageiro ainda não identificado reagiu a um assalto em um ônibus da empresa Integra, da concessionaria Salvador Norte, que fazia a linha Brotas via Fazenda Grande, na noite de terça-feira (17) na Praça Almeida Couto, no bairro de Nazaré, em Salvador.

O suspeito de ter cometido o assalto é Fábio de Jesus Santos, 28 anos, que foi baleado e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com a polícia Fábio foi baleado no braço e no peito por um passageiro. Ele segue sob custódia na unidade de saúde. O seu comparsa fugiu do local.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso foi encaminhado ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), que seguirá com as investigações.

A Polícia Militar informou que policiais militares da 2ª CIPM foram acionados pelo Cicom para atender a denúncia de tentativa de assalto ao coletivo, quando chegou ao local, a guarnição visualizou um homem ferido dentro do ônibus, após tentar roubar os passageiros, segundo informação do cobrador. O suspeito foi conduzido para o HGE para ter o atendimento médico e em seguida, o veículo foi levado para a delegacia na Baixa do Fiscal para registrar o fato.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier