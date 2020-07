Passageiro reage e mata assaltante de ônibus em Itapuã

Uma tentativa de assalto dentro de um ônibus terminou com um suspeito morto e deixou passageiros assustados, na noite deste sábado (18), no bairro de Itapuã, em Salvador. Segundo a polícia, um dos passageiros do coletivo reagiu, baleou e matou um dos assaltantes. Havia um comparsa com o bandido, mas ele conseguiu fugir. Até o início da tarde deste domingo (19), nem os assaltantes nem o atirador tinham sido identificados.

Segundo a Polícia Militar, o ônibus estava passando pela Avenida Dorival Caymmi, nas imediações da Feirinha de Itapuã, quando dois homens anunciaram o assalto. Era por volta das 20h. Um dos passageiros reagiu e baleou um dos assaltantes. O outro bandido correu e conseguiu escapar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o homem baleado já estava sem vida. Policiais da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ São Cristóvão) atenderam essa ocorrência e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para fazer a perícia e recolher o corpo.

A Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) vai investigar o caso, e que o homem morto ainda está sem identificação, assim como o atirador e o bandido que fugiu.