Passageiro se revolta em viagem e quebra poltronas do avião; assista

Um voo, que saiu de São Paulo e aterrissou em Recife, no último domingo (14), deu o que falar após um homem quebrar poltronas durante a viagem. Ele precisou ser contido por outros tripulantes, que ficaram com medo da reação do rapaz.

O caso aconteceu após o homem embarcar com uma garrafa que, supostamente, parecia ser água. De acordo com o blog Aviação, do R7, o passageiro dormiu e passou a babar. Uma mulher, que estava perto, chamou um funcionário para tentar acordá-lo, mas não conseguiu.

Diante do estado físico dele, os comissários procuram médicos que estavam a bordo e três se prontificaram. Eles entenderam que poderia aplicar glicose na veia, por se tratar, aparentemente, de coma alcoólico. O passageiro, então, acordou bem na hora da aplicação, assustado com a picada da seringa.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível escutar o homem falando para um policial federal que colocaram uma agulha em seu corpo sem ele saber. Não há informações se ele estaria, de fato, sob efeito de álcool.

A Gol, por meio de uma nota, informou que a PF foi acionada para acompanhar o passageiro. "Todas as ações e procedimentos adotados pela companhia foram tomados com foco na segurança dos comissários e clientes", diz um trecho.