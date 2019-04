Passageiros são surpreendidos no aeroporto com homenagem a Olodum

Os passageiros do voo AR1228, vindo de Buenos Aires, foram recebidos com uma surpresa ao desembarcar no aeroporto internacional de Salvador nesta sexta-feira (26). Eles receberam camisas do Olodum com mensagens comemorativas aos 40 anos do grupo. A ação foi uma iniciativa do aeroporto em homenagem ao aniversário do Olodum, que completou quatro décadas na última quinta-feira (25).

“Não poderíamos deixar de prestar esta homenagem, principalmente pela importância que o Olodum tem para o estado, pela afirmação das nossas raízes africanas, pelo símbolo da nossa cultura que o grupo se tornou”, salientou Daniela Franco, gerente de comunicação do Salvador Bahia Airport.

No Terminal de Passageiros, o grupo vindo de Buenos Aires se deparou ainda com vídeos que contam a história do grupo e mostram um pouco das suas turnês, apresentações no Carnaval e do Femadum, festival de música que acontece anualmente no Pelourinho. Todo o material foi desenvolvido pela TV Olodum, uma das muitas ações desenvolvidas pelo grupo.

Tendo se apresentado em 39 países do mundo, fazer uma ação na principal porta de entrada de turistas internacionais do estado da Bahia tem muito simbolismo. O presidente do Olodum, João Jorge Rodrigues, aponta inclusive que a Argentina é um dos países em que o grupo tem o maior público.

O gestor destaca que a atividade também teve outro significado, o de identificação da nova administração do Aeroporto com os valores do Olodum. “A homenagem dá uma ideia de que o Aeroporto é também participante da luta pela cidadania e pela cultura da Bahia e contribui para o desenvolvimento de ações da terra”, pontuou.