Passagem de avião vai baixar? Petrobras anuncia redução de 10% no querosene de aviação

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (26) que vai reduzir o preço do querosene de aviação (QAV) em 10,4% a partir de 1º de setembro em suas refinarias. É uma queda relevante nos preços de um insumo que vem pressionando os custos do mercado de aviação.

Essa é a segunda queda no preço do QAV da Petrobras a distribuidores anunciada em agosto. No início do mês, a estatal já havia reduzido os preços do combustível em 2,6%.

Na tabela da Petrobras, em 1º de agosto, o preço do metro cúbico do QAV da Petrobras JET A1 variava entre R$ 5.536,50 em Manaus (AM) e R$ 5.7885,80 em Canoas (RS), enquanto, em janeiro, estavam entre R$ 3,2 mil e R$ 3,5 mil.

A expectativa agora é que os preços das passagens aéreas, que estão nas alturas, comecem a reduzir a 'altitude'. Em julho, o novo presidente da Gol Linhas Aéreas, Celso Ferrer, afirmou que as “passagens vão seguir preço do combustível”. “O combustível representava 30% do custo antes (da alta do petróleo decorrente da guerra na Ucrânia). Hoje, está perto de 50%. Não tem como desassociar uma coisa da outra. (...) A gente vai acompanhar o movimento do combustível. Se o preço do combustível se mantiver no patamar de hoje, provavelmente as tarifas vão continuar onde estão”, disse na ocasião em que se registravam altas contínuas no preço do combustível de aviação.

